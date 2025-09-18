嘉市棒球場球員休息室因暴雨淹水 市府：雨停已恢復原狀

嘉義市今下午下大雷雨，維新路積淹水快到1個輪胎高。（Juan Huang網友提供）

2025/09/18 17:40

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今下午下起大雷雨，依據中央氣象署資料，嘉市東區農試所今日雨量累積達96毫米，嘉義市立棒球場位於地下室的球員休息室，下午因暴雨遭水淹，中華職棒台鋼雄鷹隊洋將「魔鷹」限動並貼出水沖進休息室畫面。嘉義市政府體育場長張家羽說，下午因即時強降雨，室內球員休息室位於地下室，有短暫積水情形，場方人員立即排除，雨停後現場已恢復原狀，不影響今天二軍及10月份一軍職棒賽事。

嘉義市今下午3點多下起大雷雨，瞬間大雨導致市區包括中山路等處積淹水，還有網友在「嘉義綠豆大小事」貼出華南高商前維新路淹水照片，還有店家門口垃圾在水中漂浮，網友紛紛留言「水快淹過一個輪胎高了」、「嘉義淹」。

市消防局表示，接獲多通民眾打來電話通報積淹水，不過雨勢轉小後，積淹水情形已排除，無人受困。

嘉義市下午下大雷雨，多處道路出現積水情形。（民眾提供）

華南高商前維新路，今下午大雷雨有積淹水情形。（Juan Huang網友提供）

積水一度淹進嘉義市立棒球場室內球員休息室，場方人員立即清除整理。（嘉義市體育場提供）

