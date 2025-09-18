漏網鏡頭》學生台上拷問 黃偉哲秒變同學還幫「排戲」C位入鏡

下營國中學生以國語、英語及台語演出行動劇，宣傳交通安全。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/18 17:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕9月是全國「交通安全月」，台南市長黃偉哲今（18）日與下營國中師生共同宣誓遵守「車輛慢看停、行人安全行」。學生以國語、英語及台語演出生活情境行動劇，化身「主任」「老師」「阿嬤」「阿明」等角色，並現場抽問「市長同學」交通安全知識，互動熱烈又寓教於樂。

活動結束大合照時，黃偉哲還親自「排戲」，安排學生站中央C位入鏡，以行動鼓勵孩子們精彩演出。他表示，市府一方面積極宣導，另一方面也會嚴格執法，讓交通安全落實到日常。他強調，學生未來步入社會，不論上班或日常生活，都將與交通密不可分，因此在國小、國中階段就培養遵守交通規則的良好習慣尤為關鍵。

教育局表示，今年特色戶外教學結合新啟用的光賢交通公園，設計教學任務卡（學習單），讓幼兒園與國小低年級生在模擬真實道路的情境中，透過趣味闖關體驗學習交安規則。

教育局長鄭新輝說，自2019年起已爭取逾13億經費改善102校通學步道，並將交通安全教育納入校訂課程，結合品德教育推動「交安有品」計畫，並透過自行車騎乘研習、大台南交通教育主題館參訪等各式體驗營，希望每位學生都是交通安全的種子，把正確觀念帶回家庭與社區。

