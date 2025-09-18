為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國高中10點上課破萬連署！雙薪家庭恐「無法接送」 黃暐瀚這樣說

    有民眾發起連署，提議將國高中生的上課時間調整為10點至16點，卻有人擔心雙薪家庭恐無法接送孩子上下學。圖為今年新竹地區國中新生入學報到情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    有民眾發起連署，提議將國高中生的上課時間調整為10點至16點，卻有人擔心雙薪家庭恐無法接送孩子上下學。圖為今年新竹地區國中新生入學報到情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    2025/09/18 18:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期，有民眾在「公共政策網路參與平臺」發起連署，建議把國高中生的上課時間，調整為10點至16點，但如此一來，雙薪家庭恐無法接送孩子上下學。不過，媒體人黃暐瀚認為，「讓孩子提早學習『規律生活』與『自主運用時間』，也並非壞事。」

    黃暐瀚今（18）日於臉書粉專表示，希望未來國高中生上課的時間，改為10點至16點的提案，已經有11974人參與連署，並超過規定的5000人連署門檻，因此教育部將在11月14日回應這項提議。

    黃暐瀚提到，如果改制國高中生的上學時間，會由現行的8點延後2小時，變成10點；1天7堂課，將變成1天5堂課；且雙薪家庭將無法接送學生上下學。黃暐瀚也解釋，提議者主張，「國高中生」本來就應該具備「自行上下學」的能力，所以不考慮家長的上班時間。

    但是，黃暐瀚強調，現實中台灣大部分的「非都會區」，國高中生由家長接送的比例仍然不低（尤其女生），「另外就是期待學生自主的立意雖好，但許多家長不免擔心，家長上班之後，孩子是不是會自動自發地起床、早餐、準時上學。」

    最後，黃暐瀚重申，雖然要顧慮的狀況很多，「但讓孩子提早學習『規律生活』與『自主運用時間』，也並非壞事，這項提議成為教育界、學生與家長的熱烈討論，不知您的看法又是如何？」

    目前該連署人數已破萬。（擷取自黃暐瀚臉書）

    目前該連署人數已破萬。（擷取自黃暐瀚臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播