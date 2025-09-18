國高中10點上課破萬連署！雙薪家庭恐「無法接送」 黃暐瀚這樣說

有民眾發起連署，提議將國高中生的上課時間調整為10點至16點，卻有人擔心雙薪家庭恐無法接送孩子上下學。圖為今年新竹地區國中新生入學報到情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/09/18 18:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，有民眾在「公共政策網路參與平臺」發起連署，建議把國高中生的上課時間，調整為10點至16點，但如此一來，雙薪家庭恐無法接送孩子上下學。不過，媒體人黃暐瀚認為，「讓孩子提早學習『規律生活』與『自主運用時間』，也並非壞事。」

黃暐瀚今（18）日於臉書粉專表示，希望未來國高中生上課的時間，改為10點至16點的提案，已經有11974人參與連署，並超過規定的5000人連署門檻，因此教育部將在11月14日回應這項提議。

黃暐瀚提到，如果改制國高中生的上學時間，會由現行的8點延後2小時，變成10點；1天7堂課，將變成1天5堂課；且雙薪家庭將無法接送學生上下學。黃暐瀚也解釋，提議者主張，「國高中生」本來就應該具備「自行上下學」的能力，所以不考慮家長的上班時間。

但是，黃暐瀚強調，現實中台灣大部分的「非都會區」，國高中生由家長接送的比例仍然不低（尤其女生），「另外就是期待學生自主的立意雖好，但許多家長不免擔心，家長上班之後，孩子是不是會自動自發地起床、早餐、準時上學。」

最後，黃暐瀚重申，雖然要顧慮的狀況很多，「但讓孩子提早學習『規律生活』與『自主運用時間』，也並非壞事，這項提議成為教育界、學生與家長的熱烈討論，不知您的看法又是如何？」

目前該連署人數已破萬。（擷取自黃暐瀚臉書）

