    拜拜要準備什麼？新竹市專利祭祀盒 廟宇祈福、祭祖拜拜都圓滿平安

    到廟宇拜拜要準備什麼？新竹市有禮儀師發表專利祭祀盒，讓民眾不管到廟宇祈福或祭祖拜拜都圓滿平安又不浪費。（記者洪美秀攝）

    2025/09/18 18:02

    〔記者洪美秀／新竹報導〕到廟宇拜拜祈福要準備哪些東西才能保平安？祭祖時要帶哪些東西才能慎終追遠？新竹市禮儀師江莉堤今天發表專利祭祀盒，有祭祀宮廟專用的五福臨門禮盒和祭祖普度專用的闔家平安禮盒，她說，過往看到大家祭拜時都準備太多東西而形成浪費，因她是禮儀師，專注各種廟宇科儀，因此研發設計出創新的專利祭祀禮盒，祈讓大家不管是去廟宇拜拜或祭祖，都能一盒搞定保安康。

    江莉堤說，禮盒的元素有蠟燭，代表前途光明，橘子是大吉大利，花生或花生酥，代表家裏好事會發生，祈求平平安安會用蘋果代替，而麻糬則代表希望大家能賺錢把錢黏進來 ，這是五福臨門的禮盒所代表的意涵。如果是祭拜祖先 ，就會再加入湯圓代表全家圓圓滿滿，另若到宮廟要答謝龍神 ，就會用黃金玉米花來答謝，另禮盒中會有1朵蓮花代表修德修福用，祝福長命百歲。

    江莉堤說，會想到設計祭祀盒的靈感來自她長年參與祭祀活動的觀察，傳統供品雖承載深厚的文化意義，但往往儀式後造成浪費，且為祭品要東奔西跑忙著採購，精神層面耗損不小，甚至帶來環保問題。而這不僅是一份產品革新，更是在地信仰與文化一份深情守護。

    目前設計的兩款祭祀盒，一款是祭祀宮廟專用的五福臨門禮盒，一款是祭祖普度專用的闔家平安禮盒，祈這份創新設計，讓祭祀不再只是形式，而是文化自信與環境責任的體現。

    新竹市有禮儀師發表專利祭祀盒，讓民眾不管到廟宇祈福或祭祖拜拜都圓滿平安又不浪費。（記者洪美秀攝）

    禮儀師江莉堤發表專利祭祀盒，讓民眾不管到廟宇祈福或祭祖拜拜都圓滿平安又不浪費。（記者洪美秀攝）

    新竹市有禮儀師發表專利祭祀盒，讓民眾不管到廟宇祈福或祭祖拜拜都圓滿平安又不浪費。（記者洪美秀攝）

