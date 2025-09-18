曾文水庫峽谷音樂會 11/15、16登場

曾文水庫音樂會吸引許多遊客。（資料照，嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣大埔鄉的曾文水庫是觀光勝地，但今年1月21日大埔鄉發生規模6.4地震，加上後續餘震，影響遊客人潮，交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處將於11月15、16日舉辦「曾文水庫峽谷音樂會」，由知名大提琴家張正傑攜手大環藝術家楊世豪帶來融合古典與視覺藝術的演出，還有十鼓擊樂團及天使樂團表演，希望能吸引遊客回流。

嘉義縣長翁章梁、西拉雅管理處長許主龍等今天在創新學院邀請民眾安排遊程到曾文水庫遊玩，翁章梁說，大埔鄉擁有豐富的觀光元素和美麗的地景，結合音樂會演出，提升旅遊質感，希望持續宣傳，讓更多人到訪旅遊。

曾文水庫是全台最大的水庫，群山環繞，水域蜿蜒，如天然的峽谷舞台，當地和平村以漂流木製作小提琴聞名，被譽為「山中提琴村」，入選台灣觀光百大亮點；許主龍說，地震後部分景點設施受損，經交通部觀光署投入資源，已完成修復及整備，舉辦曾文水庫峽谷音樂會希望將結合文化展演的「差異旅遊」模式，逐步發展成為國際品牌。

西拉雅管理處推出兩款專屬旅遊行程今起開賣，「曾文水庫峽谷音樂會限定半日遊程」每人售價999元，可於曾文水庫育樂有限公司網站購買；「聲映谷鳴・曾文秘境樂旅」二日套裝遊程售價6799元，行程包含玉井芒果冰、黃金蕎麥探索館、曾文水庫峽谷音樂會現場演出，以及在地特色美食砂鍋魚頭等豐富內容，可洽詢深旅慢遊旅行社及新馥豪旅行社報名參加。

今起至11月17日，西拉雅管理處集結大埔在地業者及周邊66間合作店家舉辦「滿額抽好禮」活動，民眾至合作店家消費滿200元或1000元，有機會抽中黃金、無線耳機及住宿券等獎品。

