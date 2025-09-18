卓揆視察新北救災動員演練 AIT、美軍人員低調現身

行政院長卓榮泰（中）由新北市長侯友宜陪同視察新北市「國家防災日大規模震災救災動員演練」。（記者翁聿煌攝）

2025/09/18 17:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕行政院長卓榮泰18日由新北市長侯友宜陪同視察新北市「114年國家防災日大規模震災救災動員演練」，模擬轄內發生大規模震災，結合跨縣市各相關單位救災能量。主辦單位指出，「震災」與「戰災」的搶救方式類同，所以現場也出現一批美國在台協會（AIT）與美軍人員低調觀察及參與指導。

主辦單位表示，演習以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式，採貼近真實災害情境的沉浸式演練，總計動員總人數超過900人、各式車輛100餘輛及直升機1架次參與演習，並邀集350位民眾參加大規模收容作業、防災協作中心志工及緊急醫療應變實作演練，結合公私跨界資源，實際檢視驗證各式人力機具動員流程。

請繼續往下閱讀...

演習情境假定琉球海溝錯動發生規模8.5地震，造成新北市多處大規模複合型災害，立即於新莊運動公園開設救災支援集結據點，內政部同步發布動員令，請台北市、高雄市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及高雄港務等6縣市共7組特種搜救隊伍動員馳援。

下午2點進行各項震災演練項目，分別於不同演練場地同步實地操演，包含新莊運動公園辦理大規模震災人命搜救指管作業、執行災害緊急醫療應變實作演練及開設防災協作中心、新泰市民活動中心辦理大規模收容處所開設作業、塭仔圳重劃區進行評估、搜索及救援模擬作業演練。

大規模震災人命搜救指管作業於新莊運動公園，架設新北市前進指揮所及中央前進協調所，共同成立重大災害事故現場人命救助協調聯繫平台，以桌上推演模式共同討論震災議題及報告解決方案；災害緊急醫療應變實作演練為，國家級災難醫療救護隊（DMAT）趕赴新莊運動公園開設現場臨時醫療站及搭設醫療帳，驗證跨單位整合醫療運作，進行災區醫療需求評估，以及大量傷病患災難醫療作業。

新莊運動公園現場陳列各式搜救裝備，並動員特種搜救隊集結待命，現場出現一批金髮碧眼的外國人身著便服、身材孔武有力，顯得訓練有素，從旁觀察整個演練過程，並且透過翻譯與特搜隊分享急救設備的運用方式。卓榮泰等人到場時，美國人都隱身幕後，未出現在來賓及媒體面前。

國家防災日大規模震災救災動員演練，現場有AIT及美軍人員著便服低調現身。（記者翁聿煌攝）

災害緊急醫療應變實作演練，為國家級災難醫療救護隊趕赴新莊運動公園開設現場臨時醫療站及搭設醫療帳。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法