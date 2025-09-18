為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」死亡引爭議 海科館：檢討改善

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，9月7日疑因傷口感染不治死亡。（資料照，記者俞肇福攝）

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，9月7日疑因傷口感染不治死亡。（資料照，記者俞肇福攝）

    2025/09/18 16:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，9月7日疑因傷口感染不治死亡，動保團體台灣動物社會研究會今天（18日）指出，海科館原答應今年6月到10月就要野放，但不停拖延，甚至波波出現傷口，還稱魚體健康無迫切放流需求，要求教育部與海委會嚴查。

    海科館產學交流組組主任施彤煒表示，館方原規劃將這隻「波口鱟頭鱝」，從直立式水槽轉移至底面積多出2倍的水槽飼養，卻因波口鱟頭鱝擦撞到水槽或造景礁岩致牙齒受傷，連帶食慾受影響，雖盡全力治療，並投放抗生素，但仍不見效果，最終因細菌性感染死亡，未來會進一步檢討，避免類似事件再度發生。

    波口鱟頭鱝是國際自然保護聯盟（IUCN）列為紅色名錄「極危」物種，台灣沿海偶爾可捕獲，但國內還沒有將波口鱟頭鱝列入保育物種，動社表示，波口鱟頭鱝成年後體長可達3公尺，主要棲息在1到50公尺深的海底層，屬於底棲魚類，基隆海科館2022年3月購入後，因波口鱟頭鱝有獨特憨厚外觀，被館方視為吸客的鎮館之寶。

    動社表示，隨波波長大，已接近缸體極限，原透過立委陳培瑜向教育部詢問，館方原規劃今年6月到10月就要野放，但今年8月波波開始出現傷口，海科館卻又稱波波健康狀況穩定，不需要立刻野放，但波波隨即不久就在9月7日死亡。

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，9月7日疑因傷口感染不治死亡，圖為照片說明。（記者俞肇福攝）

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，9月7日疑因傷口感染不治死亡，圖為照片說明。（記者俞肇福攝）

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，2025年9月7日疑因傷口感染不治死亡。圖為開幕時，冠蓋雲集參觀畫面。（資料照，記者俞肇福攝）

    國立海洋科技博物館鎮館之寶，極度瀕危物種「波口鱟頭鱝」，2025年9月7日疑因傷口感染不治死亡。圖為開幕時，冠蓋雲集參觀畫面。（資料照，記者俞肇福攝）

