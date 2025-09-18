國家防災日演練前夕 高雄河堤國小獲贈防災包

學童體驗使用防災頭套、桌墊躲避災難。（河堤國小提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕明（19）日將進行國家防災日演練，加上教師節將近，高雄市河堤國小今日全體教師避難獲贈防災包、防災頭套、桌墊，期盼在突發災害時，提供第一線的安全保障。

河堤國小校長杜昌霖表示，感謝市議員張博洋積極向教育局爭取經費，協助學校添購防災頭套、課桌墊，提升學生在災害發生時的防護層級。全校教師也獲立崴股份有限公司營運長賴鐘國贊助避難防災包，內含各式應急用品，如手電筒、雨衣、螢光棒等20多項，可置於教室隨手可取的位置，讓教師在地震、火災或其他緊急狀況發生時，能即時應變，守護學生安全。

新任家長會長林素慧說，感謝張博洋議員與企業的愛心與支持，這份在教師節前夕送達的禮物，不僅溫暖了全體教職員的心，更讓全校師生感受到社會的關懷與力量。

議員張博洋議員表示，此次攜手在地企業，透過企業社會責任（CSR）的力量，一同為河堤國小的學生、教職員工送上避難防用品，感到非常欣慰，這不是一份單純的物資捐贈，而是一份讓校園更安全、更有韌性的實際行動。

