    生活

    北市拆圓環新北市民遭殃 民進黨議員批：蔣萬安傲慢、無能造成

    台北市議員林延鳳指出，早就提醒過市府要注意福和橋上游分流、與新北市的溝通。（取自林延鳳Threads）

    2025/09/18 16:37

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環先進行公車專用地下道填平，國民黨立委徐巧芯、羅智強都表示車流順暢，但新北市永和區連接台北市的永福橋、福和橋都出現塞車狀況；民進黨台北市議員林延鳳今（18日）公布一份會議紀錄表示，早就提醒過北市府，如今這結果，都是蔣萬安的傲慢跟無能造成的結果。

    林延鳳在Threads貼文指出，她雖然不是大安、文山選區的議員，但她是上個會期台北市議會交通委員會的召集人，現在看到公館圓環拆除填平地下道的情形，只能說一切都是蔣萬安的傲慢跟無能造成的結果。

    她附上6月30在議會召開座談會的會議紀錄，當天她身為會議主席，綜合了市議員苗博雅及專家學者們的意見，提醒市府要注意與該做的事情，包含福和橋上游分流、與新北市的溝通、做好配套規劃、做更科學數據的交通分析等，但就是「蔣不聽」！她強調，沒有說一定不能拆圓環，但市府真的有做足準備嗎？到底在急什麼？將帥無能受苦的還是人民。

    Threads今天出現一連串民眾分享福和橋機車道上的「貪食蛇」。也有自稱住在木柵的台北市民表示，諷刺地說，他一點都不在乎要怎麼整治公館圓環跟地下道，因為主要受害的會是住新北市中、永和跟新店的新北市民，台北市頂多有部分景美的居民要改道，對他這種開車而且有幾條替代道路的木柵居民來說，其實沒什麼影響，「萬安為什麼要擔心連任的問題？」甚至認為，未來中永和跟新店、景美居民也不會因為這件事而不投他，因為「這是建設期必要的陣痛，跟蓋捷運一樣。」

