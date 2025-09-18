為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員籲公布性暴力補教人員照片 北市教育局：無法規授權

    本報近日獨家報導文山區補習班負責人陳正育涉入性騷案件。（翻攝自Google Map）

    本報近日獨家報導文山區補習班負責人陳正育涉入性騷案件。（翻攝自Google Map）

    2025/09/18 16:47

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕本報近日獨家報導文山區補習班負責人陳正育涉入性騷案件，此案持續延燒，台北市議員林珍羽提出書面質詢，要求市府強化對性暴力補教人員的資訊揭露機制，認為現行公布姓名制度無法消弭涉案人員潛在風險，應該比照酒駕累犯公開行為人照片。教育局今日回應，表示補教法目前規定，並無法規授權教育局將不適任人員姓名與照片公開，僅能將相關資訊通報並登錄於中央系統。

    林珍羽認為，教育局雖已請涉及性騷事件的補習班停業並廢止立案，社會局也公布姓名，但她質疑涉案人員依然可能更名或是轉往他區補教機構任職。她指出，應該比照酒駕累犯，檢討是否可在符合法規與隱私保障前提外，公布姓名與照片，保障社會安全。她也說明，保護孩子不應僅停留於行政處分文件，建請市府研議新增揭露照片機制。

    教育局表示，已於今年4月25日函文教育部將公告補習班不適任人員姓名納入修法研議，由中央統一公告或授權地方政府公告補習班不適任人員資訊，近期將再函請教育部研議訂定公布累犯行為人照片。教育局呼籲中央盡速修訂相關法規。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播