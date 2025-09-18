議員籲公布性暴力補教人員照片 北市教育局：無法規授權

本報近日獨家報導文山區補習班負責人陳正育涉入性騷案件。（翻攝自Google Map）

2025/09/18 16:47

〔記者蔡愷恆／台北報導〕本報近日獨家報導文山區補習班負責人陳正育涉入性騷案件，此案持續延燒，台北市議員林珍羽提出書面質詢，要求市府強化對性暴力補教人員的資訊揭露機制，認為現行公布姓名制度無法消弭涉案人員潛在風險，應該比照酒駕累犯公開行為人照片。教育局今日回應，表示補教法目前規定，並無法規授權教育局將不適任人員姓名與照片公開，僅能將相關資訊通報並登錄於中央系統。

林珍羽認為，教育局雖已請涉及性騷事件的補習班停業並廢止立案，社會局也公布姓名，但她質疑涉案人員依然可能更名或是轉往他區補教機構任職。她指出，應該比照酒駕累犯，檢討是否可在符合法規與隱私保障前提外，公布姓名與照片，保障社會安全。她也說明，保護孩子不應僅停留於行政處分文件，建請市府研議新增揭露照片機制。

請繼續往下閱讀...

教育局表示，已於今年4月25日函文教育部將公告補習班不適任人員姓名納入修法研議，由中央統一公告或授權地方政府公告補習班不適任人員資訊，近期將再函請教育部研議訂定公布累犯行為人照片。教育局呼籲中央盡速修訂相關法規。

