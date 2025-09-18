中秋送暖！創世推公益柚子禮盒助植物人

「光頭哥」直播號召粉絲參與公益。（圖由創世苗栗院提供）

2025/09/18 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中秋佳節將至，創世基金會苗栗院攜手西湖「多多龍有機農場」推出公益柚子禮盒義賣，將香甜柚子與龍眼蜜化作愛心，幫助植物人家庭安養經費。今年更邀請蝦皮直播主「光頭哥」與「李緊派」響應，號召粉絲參與公益。

創世苗栗院表示，此次義賣的「公益柚子禮盒」每盒10斤，柚子以牛奶灌溉施肥孕育而成，果肉香甜多汁，並結合石虎保護生態園區的永續理念，兼具環保與公益。禮盒內還搭配多多龍農場出產的龍眼蜜，傳遞「甜在口、暖在心」的祝福。

請繼續往下閱讀...

直播主光頭哥已陪伴創世超過4年，長期捐贈物資、號召粉絲做愛心，他表示，看到創世一路守護植物人家庭，一定把這份善傳出去。李緊派則說，一顆柚子不只是水果，更是一份照顧的力量。兩人以行動帶動粉絲熱烈回響。

創世苗栗院院長陳綠蓉表示，植物人家庭生活壓力沉重，更需要社會持續關懷。她感謝多多龍有機農場守護生態與弱勢，也感謝兩名直播主多年支持，讓基金會服務不孤單。她呼籲各界響應，不論是自用或認購送給院民家庭，都是最實際的支持。

公益柚子禮盒每盒800元（10斤），龍眼蜜每罐750元，詳情可洽創世基金會官網或愛心專線：037-275848分機9「幸福柚小組」。

創世基金會苗栗院攜手西湖「多多龍有機農場」推出公益柚子禮盒義賣，今年邀請蝦皮直播主「光頭哥」與「李緊派」響應，號召粉絲參與公益。（圖由創世苗栗院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法