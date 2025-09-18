林口火力發電廠機組故障 翡翠水庫發電救援

翡翠水庫蓄水保有高差勢能（位能），如同水力電池蓄電，不會受到天候的影響，可靈活提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能。（台北市翡翠水庫管理局提供）

2025/09/18 16:24

〔記者何玉華／台北報導〕台北市翡翠水庫管理局今（18）日指出，台電林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠上午申請水力發電支援，今明（18、19日）兩天將原發電11小時，延長為15小時，增加水力發電，約28萬度電，相當於2萬4000戶家庭一日用電量，可望支援台電公司穩定供電。

翡管局局長林裕益表示，接到台電請求後，翡翠水力電廠即配合啟動支援；過去這1、2年來，台電申請支援較頻繁，一年約有幾10次，翡管局會在確保民生供水充足的情況下支援。他表示，翡翠水庫水力發電具備調度支援的能力，不受天候、日照、風力等不可抗力的影響，也凸顯出兼顧供水與供電的雙重功能。在確保大台北地區民生用水無虞的前提下，又能隨時上場救援發電，是各項綠能選項中，扮演「即時穩定電網」的重要角色。

翡管局指出，翡翠水庫水力電廠此次調度，機動提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能，希望能即時補足台電公司部分供電缺口。此次支援，不僅紓緩林口火力機組故障的供電壓力，也充分展現翡翠水庫水力發電清潔、穩定、低碳的綠能優點，堪稱是「最佳救援投手」。

翡管局指出，翡翠水庫水力電廠，年均發電2億度，是百分百的綠能，不犧牲土地、農業、海洋等資源。翡翠水庫每年水力發電，相當減少火力發電約9.5萬公噸二氧化碳排放，等同約370座大安森林公園的吸碳量。

翡翠水庫今明兩日延長水力發電時數，預計增加水力發電量約28萬度，支援台電。（台北市翡翠水庫管理局提供）

