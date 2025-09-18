為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林口火力發電廠機組故障 翡翠水庫發電救援

    翡翠水庫蓄水保有高差勢能（位能），如同水力電池蓄電，不會受到天候的影響，可靈活提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能。（台北市翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫蓄水保有高差勢能（位能），如同水力電池蓄電，不會受到天候的影響，可靈活提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能。（台北市翡翠水庫管理局提供）

    2025/09/18 16:24

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市翡翠水庫管理局今（18）日指出，台電林口火力發電廠機組故障，影響電力供應，台電公司桂山電廠上午申請水力發電支援，今明（18、19日）兩天將原發電11小時，延長為15小時，增加水力發電，約28萬度電，相當於2萬4000戶家庭一日用電量，可望支援台電公司穩定供電。

    翡管局局長林裕益表示，接到台電請求後，翡翠水力電廠即配合啟動支援；過去這1、2年來，台電申請支援較頻繁，一年約有幾10次，翡管局會在確保民生供水充足的情況下支援。他表示，翡翠水庫水力發電具備調度支援的能力，不受天候、日照、風力等不可抗力的影響，也凸顯出兼顧供水與供電的雙重功能。在確保大台北地區民生用水無虞的前提下，又能隨時上場救援發電，是各項綠能選項中，扮演「即時穩定電網」的重要角色。

    翡管局指出，翡翠水庫水力電廠此次調度，機動提升運轉時數，發揮「隨時可啟、快速反應」效能，希望能即時補足台電公司部分供電缺口。此次支援，不僅紓緩林口火力機組故障的供電壓力，也充分展現翡翠水庫水力發電清潔、穩定、低碳的綠能優點，堪稱是「最佳救援投手」。

    翡管局指出，翡翠水庫水力電廠，年均發電2億度，是百分百的綠能，不犧牲土地、農業、海洋等資源。翡翠水庫每年水力發電，相當減少火力發電約9.5萬公噸二氧化碳排放，等同約370座大安森林公園的吸碳量。

    翡翠水庫今明兩日延長水力發電時數，預計增加水力發電量約28萬度，支援台電。（台北市翡翠水庫管理局提供）

    翡翠水庫今明兩日延長水力發電時數，預計增加水力發電量約28萬度，支援台電。（台北市翡翠水庫管理局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播