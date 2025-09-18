誰家的蘇卡達象龜走失？ 苗縣動保所安置待認領

苗栗縣動物保護防疫所，今（18）日受理民眾通報，在苗栗市文發路街頭出現一隻蘇卡達象龜，目前已安置於動保所內。（苗栗縣動物保護防疫所提供）

2025/09/18 16:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕誰家的蘇卡達象龜走失了嗎？苗栗縣動物保護防疫所，今（18）日受理民眾通報，在苗栗市文發路街頭出現一隻烏龜，經動保所人員確認為蘇卡達象龜，目前已安置於動保所內，依規定公告7天認領，若屆時無人認領，則將開放民眾認養。

動保所表示，公告認領時間為今日起至9月24日止，請飼主儘速攜帶相關證明、本人身分證與適當提籠，前往認領。若原飼主於7日內未前來認領，將依《動物保護法》第14條第2項規定，開放民眾認養。預計開放認養時間為9月25日（四）上午10點。

動保所表示，認養資格與方式，為年滿18歲，須攜帶身分證及合適籠具前來；現場如有2人以上有意願，將以抽籤決定認養人，並提醒認養前請務必審慎評估居住環境是否適合飼養大型陸龜。有意願認養者請事先填寫線上申請表單：https://www.surveycake.com/s/RrG6x。可洽：037-320049 分機234，動保所寵物管理課。

