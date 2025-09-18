為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉市文化公園夜間高歌限62分貝 市府設分貝器監測

    嘉義市文化公園設置監測噪音分貝器，提供街頭藝人、借用場地社團參考，今下午市府人員到場測試。（記者王善嬿攝）

    嘉義市文化公園設置監測噪音分貝器，提供街頭藝人、借用場地社團參考，今下午市府人員到場測試。（記者王善嬿攝）

    2025/09/18 16:41

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉市文化公園鄰近文化路夜市，因人潮多，成為街頭藝人申請展演熱門場地，依噪音管制法，文化公園夜間7至11點限制最高不得超過62分貝，如經市環保局測量超標，限時仍未改善可依法裁罰。市府建設處去年底設置監測噪音分貝器，提供藝人、辦理活動單位參考，設置迄今約半年民眾陳情案減少。

    文化公園分貝器照片經網友上傳「綠豆嘉義人」引發熱議，有網友分享「裝這何用？999會送娃娃嗎」還有網友留言「真的很吵，盡快禁止唱歌」、「何止文化公園，只要是公園幾乎都有載歌載舞團而且不分晝夜，有早舞、茶舞、晚舞」，甚至建議中央廣場、蘭潭、仁義潭邊都要裝設、限制音量。

    市府建設處長呂獎慧表示，文化公園是街頭藝人申請合法展演場地之一，然而因附近住宅、商家林立，接獲民眾投訴受夜間噪音吵擾，去年底設置噪音監測分貝器，能作為借用場地的藝人、社團音量參考標準，不過是否超過噪音管制法標準，仍須市環保局人員到場使用專業儀器測量。

    呂獎慧說，監測噪音分貝器現為試辦階段，將視試辦成效，與文化局研議將屢次勸導仍不改善的藝人、團體列入黑名單等管理機制。

    市環保局說，目前每週主動巡查1次，防文化公園夜間噪音，如音量超標限10分鐘內改善，未改善依分貝超標分級裁罰，因藝人、表演團體經勸導都在10分鐘內改善，近半年未開單裁罰。

    市工務處表示，5年前在中央廣場已設監測噪音分貝器，如遇街頭藝人、社團音量超標，會派員勸導改善。

    嘉義市文化公園鄰近文化路夜市，是街頭藝人申請展演熱門場地。（記者王善嬿攝）

    嘉義市文化公園鄰近文化路夜市，是街頭藝人申請展演熱門場地。（記者王善嬿攝）

