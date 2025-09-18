不滿被當「波波」 美日海外牙醫聯盟籲解決實習問題

美日留學歸國的牙醫系學生家長召開記者會控訴，留美、留日牙醫系學生在波波牙醫爭議中，遭「扣帽打壓」為失格、不適任的牙醫師，有歧視之虞。（記者林志怡攝）

2025/09/18 15:59

〔記者林志怡／台北報導〕「波波牙醫」與本土牙醫延燒許久，今日自美日留學歸國的牙醫系學生家長召開記者會控訴，美日應屬醫療進步的國家，與俗稱的「波波牙醫」性質不同，卻也要受到每年50名的實習名額限制，返國後需耗費多年才能投入臨床服務，有傷害台灣民眾的就醫權之虞，呼籲主管機關落實附帶決議，解決實習問題。

美日海外牙醫聯盟理事長蕭曉玲指出，留美、留日牙醫系學生在波波牙醫爭議中，遭「扣帽打壓」為失格、不適任的牙醫師，有歧視之虞，且在總量管制一年50名實習名額的限制下，自美日畢業的牙醫系學生即使通過國考，也要排隊等待實習名額，甚至一排就要等10餘年，才有機會取得醫師執照。

請繼續往下閱讀...

蕭曉玲認為，牙醫服務內容多為昂貴的自費項目，而美日等國醫療技術進步，自美日返國的牙醫系學生卻需要花費數年等待實習名額，完成後才能投入臨床服務，除傷害美日牙醫生的就業權，也傷害了台灣民眾的就醫權，使患者付出高昂費用，卻無法享受更進步的醫療。

因此，蕭曉玲呼籲，衛福部應落實2022年5月30日立法院所通過的「醫師法」附帶決議，讓該年底前出國就讀牙醫系者通過國考後，可以參加實習，否則恐引發更大的民怨爭端，並有違法疑慮。

然而，今日美日海外牙醫聯盟舉行記者會期間，本土小牙醫聯盟也持續於會場外舉牌抗議，怒批「波波權貴開後門，民眾就醫沒保障」。

衛福部口腔司司長張雍敏則表示，前衛福部部長陳時中曾指出，相關附帶決議屬「建議性質」，因此不執行，前行政院長蘇貞昌也已說明，相關附帶決議「不執行」。

今日美日海外牙醫聯盟舉行記者會期間，本土小牙醫聯盟也持續於會場外舉牌抗議，怒批「波波權貴開後門，民眾就醫沒保障」。（記者林志怡攝）

美日海外牙醫聯盟理事長蕭曉玲說，現行實習制度，除傷害美日牙醫生的就業權，也傷害了台灣民眾的就醫權。（記者林志怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法