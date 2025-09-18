為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄馬頭山廢棄物「有害」或「一般」? 學者依檢測方式給答案

    環保局至馬頭山棄置現場進行空品監測。（高市環保局提供）

    環保局至馬頭山棄置現場進行空品監測。（高市環保局提供）

    2025/09/18 16:09

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄旗山、內門交界的馬頭山，今年初遭非法棄置2800多公噸廢棄物，橋頭地檢署起訴7人，近日環團提出依「XRF」（螢光分析儀）檢測報告，認定馬頭山廢棄物為有害廢棄物，但學者則認為TCLP（毒性特性溶出）為法規認定的檢測較為精準，應屬一般事業廢棄物，呼籲行為人或地主應盡速清理現場廢棄物，以免對環境造成不利影響。

    針對馬頭山事業廢物清理，環保團體昨天在立法院召開記者會，直言廢棄物中含銅量濃度高達4萬多ppm，還檢出鋅、砷、鎳、鎘等重金屬，已達有害事業廢棄物，應更積極清除處理。

    中山大學環境工程研究所教授張耿崚表示，XRF檢測像一把槍，透過手持式掃瞄數秒中內僅可初篩埋在土裡物品的表面，但掃不到物品的深度濃度，採樣樣品相當不均勻，較不精確，但法規採用的TCLP採樣後需磨碎再經過48小時依不同酸濃度溶解開的溶出物質進行分析，所取得的檢驗勻質則較精確。有害物質它若很穩定沒有溶出來，仍屬於一般廢棄物，反之若溶出有害物質則屬有害事業廢棄物。

    高科大環境與安全衛生工程系榮譽教授戴華山指出， XRF僅可大概掃瞄檢出有害物質初篩量，較不精確，但若沒有溶出就沒事，但TCLP則可精確溶出有害物質。

    環保局強調，馬頭山案件已於今年9月1日由橋頭地檢署提起公訴，7名行為人除依廢棄物清理法第36條規定，分別處最高300萬元罰鍰外，並依第71條規定限期於今年9月21日前完成清理；若屆期不清理，將由環保局代為清除並向行為人求償。另為降低環境風險，現場在清理前已以帆布覆蓋廢棄物。

    環保局今日再度至棄置點及鄰近的麗湖現場進行水質及空品檢測。在棄置點處，進行空品監測，使用五用氣體偵測器未檢出，火焰離子偵測器（FID）2.9ppm、氨氣檢知管未檢出，現場無異味；麗湖水質部分pH為8.2，水溫31.0℃，導電度207μS/cm，溶氧3.79mg/L，水色清澈透明無異味，檢測數據無異常。

    環保局至麗湖進行水質採樣（高市環保局提供）

    環保局至麗湖進行水質採樣（高市環保局提供）

