「楓香LEAD領航啟未來」 基市尚仁國小入圍教學卓越獎

基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案入圍「教學卓越獎」，教育部將於11月28日揭曉金質、銀質獎得主。圖為尚仁國小教學團隊。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/18 15:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕由教育部國民及學前教育署辦理的「114年度教學卓越獎」入圍名單在日前揭曉，基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案入圍，教育部將於11月28日當天揭曉金質、銀質獎得主，金質獎團隊可獲得60萬元獎金，銀質獎則獲30萬元獎金。

教育部「教學卓越獎」全國計有33所國小由各縣市政府推薦進入複選，尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案獲得評審青睞入圍，以領導力、創新力與影響力為主要策略，LEAD分別代表Listen（傾聽）、Empower（賦能）、Actualize（實現）、Develop（發展），並結合校園楓香樹特色，果實象徵每一位學生都是楓香寶寶，並融合環境教育、生活課程、情感教育等，培養學生成長茁壯。

今年8月1日轉任到深美國小校長楊金芳，當時為尚仁國小校長，她帶領教學團隊到南投參加選拔，她表示，感謝教育部的肯定，學校在既有並深耕的自我領導力教育基礎上，向前推進，孩子藉由觀察校園問題、提出創新設計，成為改變學校的行動者；透過跨國視訊與實地參訪，讓孩子用英文介紹台灣，並與印度、美國、菲律賓的姊妹校進行文化與課程交流，每位孩子成為校園改造的參與者與創造者，也是自信的世界對話者。

基隆市政府教育處長徐嬿立表示，尚仁國小擁有獨特的學校環境，學校團隊也齊心協力、活力四射，在複選傑出的表現獲得教育部肯定，這次能夠代表入圍，提升第一線教學現場人員士氣，期望學校為基隆爭光。尚仁國小校園小而美，目前全校為6個年級6個班，全校小學生126人。

基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案入圍「教學卓越獎」，11月28日公布金質、銀質獎得主。圖為學生越洋與國外學生視訊介紹台灣。（圖為基隆市政府提供）

基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案入圍「教學卓越獎」，11月28日公布金質、銀質獎得主。圖為學生以桌球為專題，進行小論文發表。（圖為基隆市政府提供）

基隆市尚仁國小以「楓香LEAD領航啟未來」方案入圍「教學卓越獎」，11月28日公布金質、銀質獎得主。圖為學生參與式校園改造，設計並發表適合玩的遊具。（圖為基隆市政府提供）

