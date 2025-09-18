為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部推AI協作校園安全管理 150名校安主管參與研習

    教育部推AI協作校園安全管理，今明兩天舉辦座談，全國150名校安主管參與研習。（圖由教育部提供）

    教育部推AI協作校園安全管理，今明兩天舉辦座談，全國150名校安主管參與研習。（圖由教育部提供）

    2025/09/18 15:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學開學了，面對大學校園各種不同的狀況，為協助大學校園安全主管提升知能，教育部今（18）日辦理「大專校院校園安全主管會議」，近150人參加，教育部學特司長吳林輝表示，學務校安工作無法全由AI人工智慧取代，但適時適度應用AI，有助於提升工作效率，因此安排學者分享將行政與科技做結合，開創新的可能性。

    淡江大學學務長武士戎就「探索AI協作融入學務工作的新路徑」進行專題演講，分享引入AI協作，使學務工作有新的模式；另內政部警政署刑事警察局科長莊明雄，則就「反詐騙-新型態AI犯罪模式」進行專題演講，強化反詐校園安全主管的專業知能，以帶領校園安全工作夥伴們共同防範新興詐騙手法侵入校園，守護師生財產安全。

    此外，教育部學特司科長張惠雯說明，會議也規劃「校園實務研討激盪與發想」，就「境外生文化溝通與生活輔導工作推展專業知能─以AI協作模式融入之分析與探討」、「校安事件處理及與輔導系統協同合作模式」、「校園菸害防制（含電子煙）的因應策略及與衛生、警政資源協同合作模式」及「各校賃居輔導訪視特殊作法分享與社區、警政資源的協作模式」4大主題進行意見分享與交換，強化各校校園安全主管間之橫向聯繫，並促進合作夥伴關係，以增進校園安全工作推動之成效。

    教育部學特司長吳林輝表示，引入AI協作校園安全管理，以提升管理效能。（圖由教育部提供）

    教育部學特司長吳林輝表示，引入AI協作校園安全管理，以提升管理效能。（圖由教育部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播