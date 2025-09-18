教育部推AI協作校園安全管理 150名校安主管參與研習

教育部推AI協作校園安全管理，今明兩天舉辦座談，全國150名校安主管參與研習。（圖由教育部提供）

2025/09/18 15:54

〔記者林曉雲／台北報導〕大學開學了，面對大學校園各種不同的狀況，為協助大學校園安全主管提升知能，教育部今（18）日辦理「大專校院校園安全主管會議」，近150人參加，教育部學特司長吳林輝表示，學務校安工作無法全由AI人工智慧取代，但適時適度應用AI，有助於提升工作效率，因此安排學者分享將行政與科技做結合，開創新的可能性。

淡江大學學務長武士戎就「探索AI協作融入學務工作的新路徑」進行專題演講，分享引入AI協作，使學務工作有新的模式；另內政部警政署刑事警察局科長莊明雄，則就「反詐騙-新型態AI犯罪模式」進行專題演講，強化反詐校園安全主管的專業知能，以帶領校園安全工作夥伴們共同防範新興詐騙手法侵入校園，守護師生財產安全。

此外，教育部學特司科長張惠雯說明，會議也規劃「校園實務研討激盪與發想」，就「境外生文化溝通與生活輔導工作推展專業知能─以AI協作模式融入之分析與探討」、「校安事件處理及與輔導系統協同合作模式」、「校園菸害防制（含電子煙）的因應策略及與衛生、警政資源協同合作模式」及「各校賃居輔導訪視特殊作法分享與社區、警政資源的協作模式」4大主題進行意見分享與交換，強化各校校園安全主管間之橫向聯繫，並促進合作夥伴關係，以增進校園安全工作推動之成效。

教育部學特司長吳林輝表示，引入AI協作校園安全管理，以提升管理效能。（圖由教育部提供）

