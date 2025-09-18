公館圓環施工塞到新北市民 北市副市長李四川說話了

台北市副市長李四川（右）今天下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮，與台北市長蔣萬安同台。（記者何玉華攝）

2025/09/18 15:58

〔記者何玉華／台北報導〕公館圓環填平公車專用地下道施工中，17日下午3點多，羅斯福路公車大排長龍，今（18）日上午福和橋又大塞車，許多新北市永和區的上班族塞在橋上動彈不得；對於台北市施工，卻讓新北市民飽受塞車之苦，台北市副市長李四川說，這件事對雙北所有市民都有幫助，可以降低事故，減少傷害，「不要什麼事情都從選舉的角度看」。

李四川今天下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮前受訪，提到公車大排長龍跟福和橋塞車的狀況，前者是因為施工廠商趕工、違規施工占用一個車道，導致公車塞住；福和橋塞車則是因為發生交通事故。

他表示，施工過程中如果有一點點的事故或是占用車道，都會交通壅塞，中午他再度到公館圓環去視察，狀況還好；原則上這一週就可以把所有的地下道全部填滿，然後將外牆打掉，一個月內盡速完成，就可以解決交通壅塞的狀況。

對於台北施工，卻造成新北市民受塞車之苦，會不會擔心影響到他參選新北市長？李四川強調，「不要什麼事情都從選舉的角度看，因為我從頭到尾都沒有講說我一定要選舉」，做對的事，做應該做的事，如果這一件事情是對雙北所有市民都有幫助，可以降低交通事故，不會造成傷害，他一定會全力去做。

李四川說，選舉不是他考慮的部分，他也要跟所有的民代、市民說，一個城市的進步並不是為了選舉而去做，一個城市的進步絕對是點點滴滴做出來的，只要對市民有幫忙，他一定會大膽地去。

李四川指出，一直都有跟新北市溝通，過去機車跟汽車在圓環發生碰撞，最大的原因就是中、永和的機車沒有辦法直行到基隆路，它要繞一個彎，就會跟汽車發生擦撞；圓環整平後變成正交，機車很快就可以到基隆路，從基隆路由東往西左轉新店，只要有一個左轉的紅綠燈，就可以直接走，不需在那裡停等。

