全國萬人健走大會師9/20基隆登場 警方公布8路段管制時間、地點

「全國萬人健走大會師」後天登場，基隆市警四分局公布活動周邊包括文化路、文明路與協和街等路段周邊交通管制，呼籲用路人在管制期間改道通行。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/18 15:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府為慶祝今年國民體育日，與台灣體育總會共同舉辦「全國萬人健走大會師」吸引21縣市上萬人熱烈響應。基隆市警察局今（18日）公布活動當天活動期間，管制文化路、文明路與協和街等8路段所有車輛通行，呼籲用路人在管制期間改道通行。

基隆市政府與台灣體育總會共同舉辦的「114年國民體育日全國萬人健走大會師活動」，將於9月20日在基隆市外木山海興游泳協會廣場至大武崙澳仔福德宮（湖海路二段61號）舉行；由於參加人數踴躍，預估會影響湖海路、文化路、文明路、協和街等沿線周邊道路交通。

基隆市警四分局公布，當天自上午7時起管制至中午12時，全面管制汽、機車禁止進入湖海路。管制路段有：

（一）文化路、協和街口：管制汽、機車禁止進入（准出不准進，當地住戶車輛除外）。

（二）文化路、文明路口：管制汽、機車（7時至8時開放機車進入）禁止進入管制汽車禁止進入（准出不准進，遊覽車、公車、當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除外）。

（三）文明路（旗魚地標前）：管制車輛（當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除）禁止進入湖海路段管制汽、機車禁止進入（遊覽車除外）。

（四）協和街協和里活動中心前：管制車輛禁止左轉進入無名巷及禁止進入協和街漁港（住戶除外）。

（五）協和街、湖海路口：引導管制車輛進入協和街（當地住戶、來賓、工作人員及媒體車輛除外）。

（六）大武崙澳仔福德宮（湖海路二段61號）折返處：管制車輛禁止進入湖海路段及引導駛出湖海路之車輛往北濱公路方向駛離。

（七）湖海路二段、武聖街144巷口：管制車輛禁止進入湖海路段（不含大武崙沙灘前路段）及引導駛出湖海路之車輛往北濱公路方向駛離。

（八）北濱公路、武聖街144巷口：管制汽、機車禁止進入（准出不准進，當地住戶車輛及前往大武崙沙灘方向車輛除外）。

基隆市警四分局長洪政崴呼籲，為維護周邊交通秩序，請用路人注意改道通行，另因活動會場周邊停車位有限，自行前往參加的民眾請多搭乘大眾運輸工具。

