    專屬肉丸的寶座！IKEA推限量新品「肉丸盤」網笑：我需要一個

    IKEA推出一款專門擺放瑞典肉丸的「肉丸餐盤」，在社群媒體獲得熱烈迴響。（圖截自Instagram／@ikea）

    2025/09/18 18:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典家居品牌IKEA與新銳設計師韋斯特曼（Gustaf Westman）合作，推出12件節慶限定系列商品，其中最引人注目的，是一款專門擺放瑞典肉丸的「肉丸餐盤」，這款新品雖然用途單一，卻成功在社群媒體獲得熱烈迴響。

    紐約郵報》報導，這款長約30公分、槽狀造型的餐盤專為IKEA招牌瑞典肉丸量身打造，可擺放約12顆肉丸。設計師韋斯特曼表示，自己喜歡針對特定功能設計產品，這樣不僅增加趣味性，也能讓使用方式一目了然。他指出「在瑞典，肉丸就代表耶誕節，這個盤子是我對那份傳統的致敬。每顆肉丸都能整齊排列，就像坐在小寶座上」。

    IKEA在社群平台發布肉丸盤後，引發大量討論與幽默留言。有網友驚呼「這像愚人節玩笑」，也有人說「這什麼東西？我要買一個」！設計師本人也現身回覆「這正是我希望人們對我的作品的反應」。其他網友則發揮創意，建議用來盛裝壽司捲、荷蘭炸肉丸（bitterballen）、蘆筍、甚至是寵物飼料，也有人建議可將中央凹槽用來放醬料，外圍擺上可沾用的食物。

    IKEA表示，這款餐盤體現品牌一貫將實用性與幽默感結合的設計理念。IKEA肉丸自推出以來已風靡全球40年，每年銷售高達10億顆肉丸，近年更推出植物肉、雞肉與鮭魚版本。韋斯特曼笑稱「肉丸以前都得共用盤子，實在太可憐了」。這款餐盤為IKEA冬季限定系列VINTERFINT的一部分，台灣地區預計將於10月16日正式上市。

