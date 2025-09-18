為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海洋增鹼可提升二氧化碳吸收力 中山大學研究登國際期刊

    中山大學海洋學系助理教授雷漢杰研究發現，海水鹼度呈上升趨勢，證實海洋自然鹼化現象及海洋施行人工增鹼技術確實可行。（記者許麗娟攝）

    中山大學海洋學系助理教授雷漢杰研究發現，海水鹼度呈上升趨勢，證實海洋自然鹼化現象及海洋施行人工增鹼技術確實可行。（記者許麗娟攝）

    2025/09/18 15:40

    〔記者許麗娟／高雄報導〕海洋酸化嚴重威脅海洋生態，不過中山大學海洋學系助理教授雷漢杰，分析長達26年的南海觀測數據資料，首次發現海水鹼度呈上升趨勢，證實海洋自然鹼化現象，並能提升二氧化碳吸收能力28%、減緩海洋酸化速度14%。

    雷漢杰表示，人類活動產生大量的二氧化碳，海洋以海氣交換的方式，吸收約26%人為排放的二氧化碳，卻因此導致海洋酸化，以人為方式「增加海水的鹼度」是提升「碳移除」的一項創新方法，研究首度證實海洋鹼化有助於長期碳移除，足見對海洋施行人工增鹼技術確實可行。

    雷漢杰分析1999年在北南海成立的「東南亞時間序列研究」測站長期資料，首度發現當地出現鹼度自然增加的現象，並能抵銷部分二氧化碳帶來的酸化與化學變化，南海表層海水總鹼度每年上升0.56微莫耳／公斤，使海水吸收二氧化碳的能力提升28%，同時減緩海水酸化速度14%，以及碳酸鈣飽和度下降速度22%。

    雷漢杰強調，觀測成果與理論模型高度吻合，證明以「海洋增鹼」作碳移除不僅可行，還能同時帶來緩解海洋酸化的雙重效益。

    雷漢杰全球首度證實海洋鹼化有助於長期碳移除，獲登國際期刊。（記者許麗娟攝）

    雷漢杰全球首度證實海洋鹼化有助於長期碳移除，獲登國際期刊。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播