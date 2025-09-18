海洋增鹼可提升二氧化碳吸收力 中山大學研究登國際期刊

中山大學海洋學系助理教授雷漢杰研究發現，海水鹼度呈上升趨勢，證實海洋自然鹼化現象及海洋施行人工增鹼技術確實可行。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕海洋酸化嚴重威脅海洋生態，不過中山大學海洋學系助理教授雷漢杰，分析長達26年的南海觀測數據資料，首次發現海水鹼度呈上升趨勢，證實海洋自然鹼化現象，並能提升二氧化碳吸收能力28%、減緩海洋酸化速度14%。

雷漢杰表示，人類活動產生大量的二氧化碳，海洋以海氣交換的方式，吸收約26%人為排放的二氧化碳，卻因此導致海洋酸化，以人為方式「增加海水的鹼度」是提升「碳移除」的一項創新方法，研究首度證實海洋鹼化有助於長期碳移除，足見對海洋施行人工增鹼技術確實可行。

雷漢杰分析1999年在北南海成立的「東南亞時間序列研究」測站長期資料，首度發現當地出現鹼度自然增加的現象，並能抵銷部分二氧化碳帶來的酸化與化學變化，南海表層海水總鹼度每年上升0.56微莫耳／公斤，使海水吸收二氧化碳的能力提升28%，同時減緩海水酸化速度14%，以及碳酸鈣飽和度下降速度22%。

雷漢杰強調，觀測成果與理論模型高度吻合，證明以「海洋增鹼」作碳移除不僅可行，還能同時帶來緩解海洋酸化的雙重效益。

