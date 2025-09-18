回收界霸主？台中嬤超狂載運 網：另類「移動城堡」

機車搖身一變成了「移動回收山」。（擷自「記者爆料網」）

2025/09/18 15:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中火車站附近街頭近日出現驚人景象，一輛機車搖身一變成了「移動回收山」！只見一名身穿紅背心的阿嬤，頂著紅色安全帽，騎著機車緩緩前行，車尾卻綁滿數十袋回收瓶罐，幾乎把整輛機車吞沒，只剩車頭露出，遠遠從後方望去，就像是一座小山在馬路上緩慢移動，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。

從影片可見，這輛「超載機車」堆得高高的回收物幾乎看不見車尾，煞車燈與車牌完全被掩蓋，龐大體積甚至佔據半個車道，讓不少網友驚呼：「比小發財車還猛！」、「這根本是回收界的移動城堡！」。也有網友說：「看了都替她捏一把冷汗，敬佩她的毅力，但真的太危險了。」

雖然不少人對阿嬤的辛苦表示理解與佩服，但更多人憂心這樣的載運方式恐怕埋下交通危險，「要是後方來車，根本看不到煞車燈，一旦緊急狀況就麻煩了。」

對此，第三分局指出，雖未接獲報案，但此舉已違相關規定，根據規定，小型輕型機車不得超過20公斤；普通輕型不得超過50公斤；重型不得超過80公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺。

另具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過兩百公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外，若違反相關規定，依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，可處300元以上600元以下罰鍰。

車尾綁滿數十袋回收瓶罐，幾乎把整輛機車吞沒。（擷自「記者爆料網」）

