最棒教師節禮物！中研院士捐國圖感謝狀 彰女校友幫老師出書美事曝光

彰女校友們攜手幫老師生前著作與詩詞出版成書，5本書保留完整，今年捐給國家圖書館典藏。（記者張聰秋攝）

2025/09/18 15:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕一張感謝狀藏著濃濃師生情！中央研究院院士、中山大學海洋科學系教授陳鎮東今天（18日）回到父母生前任教的彰化女中，出席「校友捐贈國家圖書館感謝狀典藏校史館」記者會，他把國家圖書館給的捐書感謝狀，捐給彰女校史館永久典藏，象徵父母與學生之間如同家人般的深厚情誼，留下感人的一頁，更是教師節最棒的禮物。

陳鎮東的爸爸陳為甫、媽媽魏少明都是彰化女中退休教師，文筆好，創作不少著作與詩詞，爸爸的一群學生都是已上了年紀的校友們，拜讀著作被美麗的文字感動落淚，決定攜手把老師與師母的創作付梓出版，共完成《不當縣太爺的老師》、《超過半世紀的愛》、《新讀唐百家詩選》、《新讀宋百家詞選》、《新讀元百家曲選》5本書；校友們把這5本書捐給國家圖書館典藏，國圖回贈感謝狀，這份榮耀陳鎮東決定留在彰女。

書陸續出版，過程充滿故事。校友施玉鳳回憶說，校友蘇斐玲語文表現優異，與老師互動深厚，1990年獨資出版《不當縣太爺的老師》，2年後又推出《超過半世紀的愛》，細膩描寫師長伉儷情深，一度在媒體掀起討論熱潮。後來校友也是律師尤美女接手老師的手稿，與同學們合力編輯，克服字跡難辨、逐字校對等挑戰，終於在2007年陸續完成其他3本詩詞選，還舉辦盛大新書發表會，場面熱鬧。

多年來，校友們持續守護師長的文字成果，今年6月，有校友捐出完整保存的5本書，隔月校友們帶著完整5本書捐給國家圖書館，最近驚喜收到感謝狀。這份象徵師生情誼的感謝狀，如今在教師節前夕由陳鎮東轉贈校史館，為母校留下最動人的紀念。

彰女校長陳香妘表示，院士選擇把感謝狀留在母校，比自己珍藏更有意義，正好在教師節前夕，凸顯師生如同家人的情感。她說，彰女一直是一所充滿溫度的學校，老師總把學生當成孩子看待，今天這份典藏，正是最好的見證與傳承。

中研院士陳鎮東（前排左3）把國家圖書館的捐書感謝狀，再捐給父母生前任教的彰女，校方收藏在校史館，傳遞這份難得如家人般的師生情誼。（記者張聰秋攝）

