為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    登頂玉山！厄瓜多義肢登山家 大讚高山設施「前所未見」

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左），一起攀登玉山並成功登頂。（圖由玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左），一起攀登玉山並成功登頂。（圖由玉管處提供）

    2025/09/18 15:17

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南美洲厄瓜多義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero），今在台灣登山女傑江秀真陪同下，成功登頂玉山，過程中許多山友都打招呼歡迎，令他感受到台灣熱情友善的「最美風景」，並大讚玉山登山設施安全完善，是他前所未見的。

    玉山國家公園管理處表示，金特羅曾因登山遭受凍傷而截去雙腳，經過治療與裝義肢復健，仍克服逆境重返登山界，這份過人的勇氣，讓他榮獲今年周大觀文教基金會的「全球熱愛生命獎章」，並和去年度的生命獎章得主、曾完成「七大洲七頂峰」的女登山家江秀真，一起登頂玉山。

    玉管處說，金特羅過去曾在我駐厄瓜多辦事處看過玉山的山景照片，那時就想來台爬玉山，今年在與周大觀基金會的合作交流下，促成2位傑出登山家的跨國交流。

    2人17日從塔塔加登山口入山，並有玉管處人員隨行，在排雲山莊住宿1晚後，今晨成功登頂玉山，雖然當時山頂有霧雨和強風，但一路上都有欄杆、鐵鍊設施，讓他能安心登頂，之後2人下山還響應玉山大淨山活動，將自己垃圾帶下山，展現敬山、愛山精神。

    玉管處指出，金特羅也分享他走遍世界登山的經驗，沒看過有像玉山完善的登山路徑、棧橋、欄杆設施，排雲山莊還有供餐、醫療服務，甚至是山域事故協助，另外，玉山主峰視野開闊，沿途山景壯觀，都讓他留下深刻印象。

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左）成功登頂玉山，2人還響應玉山淨山，將垃圾帶下山。（圖由玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左）成功登頂玉山，2人還響應玉山淨山，將垃圾帶下山。（圖由玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與女登山家江秀真（右）一起攀登玉山，促進台灣登山國際交流。（圖由玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與女登山家江秀真（右）一起攀登玉山，促進台灣登山國際交流。（圖由玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播