登頂玉山！厄瓜多義肢登山家 大讚高山設施「前所未見」

厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左），一起攀登玉山並成功登頂。（圖由玉管處提供）

2025/09/18 15:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕南美洲厄瓜多義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero），今在台灣登山女傑江秀真陪同下，成功登頂玉山，過程中許多山友都打招呼歡迎，令他感受到台灣熱情友善的「最美風景」，並大讚玉山登山設施安全完善，是他前所未見的。

玉山國家公園管理處表示，金特羅曾因登山遭受凍傷而截去雙腳，經過治療與裝義肢復健，仍克服逆境重返登山界，這份過人的勇氣，讓他榮獲今年周大觀文教基金會的「全球熱愛生命獎章」，並和去年度的生命獎章得主、曾完成「七大洲七頂峰」的女登山家江秀真，一起登頂玉山。

玉管處說，金特羅過去曾在我駐厄瓜多辦事處看過玉山的山景照片，那時就想來台爬玉山，今年在與周大觀基金會的合作交流下，促成2位傑出登山家的跨國交流。

2人17日從塔塔加登山口入山，並有玉管處人員隨行，在排雲山莊住宿1晚後，今晨成功登頂玉山，雖然當時山頂有霧雨和強風，但一路上都有欄杆、鐵鍊設施，讓他能安心登頂，之後2人下山還響應玉山大淨山活動，將自己垃圾帶下山，展現敬山、愛山精神。

玉管處指出，金特羅也分享他走遍世界登山的經驗，沒看過有像玉山完善的登山路徑、棧橋、欄杆設施，排雲山莊還有供餐、醫療服務，甚至是山域事故協助，另外，玉山主峰視野開闊，沿途山景壯觀，都讓他留下深刻印象。

厄瓜多義肢登山勇士金特羅（右），與台灣登山女傑江秀真（左）成功登頂玉山，2人還響應玉山淨山，將垃圾帶下山。（圖由玉管處提供）

厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與女登山家江秀真（右）一起攀登玉山，促進台灣登山國際交流。（圖由玉管處提供）

