不怕oBike亂象重演！台北市試辦無樁共享自行車 大安區先投30輛

北市交通局評估試辦電子圍籬共享自行車，可免設車柱節省空間，即日起至明年2月先於大安區試辦，初期先提供30輛電動輔助自行車。（記者甘孟霖攝）

2025/09/18 14:58

〔記者甘孟霖／台北報導〕為達成低碳永續城市願景，台北市持續推動綠運輸，交通局評估試辦電子圍籬共享自行車，可免設車柱節省空間，即日起至明年2月先於大安區試辦，初期先提供30輛電動輔助自行車，設置19個租借站點，後續滾動調整擴充車輛、點位；交通局也強調，現有電子圍籬技術，不怕重蹈柯市府oBike亂丟車亂象。

台北市交通局運輸管理科長朱宸佐表示，無樁共享自行車具備免設車柱、建置快速、成本低、空間利用率高及擴充彈性大等優勢，許多城市都採用此作法，這次透過與MOOVO合作，即日起開始半年的試辦計畫。

他說，計畫導入電子圍籬管理技術，透過GPS與藍牙感應，規範於指定租借站完成借還車，確保車輛停在指定範圍內，維護市容秩序。共享自行車規劃停放於自行車停放區，為利民眾辨識，自行車停放區外增設綠色框線，清楚劃設共享車輛共用停放區域，協助民眾正確停放與使用。

業者挑選大安區作為試辦區域，目前已於捷運大安站、信義安和站、大安森林公園站周邊，布建30輛電輔車、19個租借站點，試辦期間滾動調整擴大，最多500輛，費率方面也與Youbike作區隔，前15分鐘10元，之後每分鐘1元。民眾只要下載MOOVO App完成註冊，並綁定信用卡或悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證，即可使用手機或票證便捷借還車。

而為避免當年oBike亂還車亂象，如租借民眾亂停，App會提醒此地非還車點，並且租借訂單也會持續；如民眾租借時間過長，會主動提醒民眾租借持續中，如超過12小時未獲民眾回應，會直接結束訂單並移車；市府也規定，業者須負責調度、主動巡查，如有車輛還車後被移至非停放區，業者須於4小時內將車輛移置，否則每次開罰6千元。

交通局副局長葉梓銓表示，試辦計畫僅限定大安區，有別於當年oBike亂象，現在已有電子圍籬相關技術，可避免民眾隨地亂還車，盼透過計畫，觀察民眾對於電子圍籬共享自行車的接受度，作為後續施政參考，讓市民對於共享運具有更多選擇，補足公共運輸服務範圍，提升市民短程通勤與休閒的便利性。

