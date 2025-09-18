為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    公館圓環拆除堵車災情暴增 網狂酸徐巧芯「只是在等紅燈嗎」？

    立委徐巧芯日前回覆網友貼文「你只是在等紅燈」、「轉綠燈不就過了嗎？」（取自粉專柯粉的超譯天地）

    2025/09/18 15:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府自13日起動工拆公館圓環、填平地下公車道，日前有網友貼出交通阻塞照片，立委徐巧芯卻留言表示「你只是在等紅燈」、「轉綠燈不就過了嗎？」；近日圓環施工抱怨聲四起，今（18）日更出現大量網友抱怨卡在福和橋上10、20分鐘，不少網友也狂酸徐巧芯「這也是在等紅燈嗎？」

    今日有大量網友在Threads上分享福和橋上機車從公館排到永和的交通壅塞狀況，部分網友表示已經堵塞10分鐘甚至20分鐘以上，甚至有網友表示「身為20年台北人活這麼久第一次見到。」

    而不少堵車討論貼文，都有網友貼出徐巧芯日前嗆「你只是在等紅燈」的留言截圖，酸度爆表。對此，有粉專表示，「民代還是要多一點格局，不要嗆民眾，因為這個小市民堵在路口，也許他已經等了好幾個紅燈，才牛步走到這個位置，才忍不住拍照，這個是你可能沒想到的事情。」也有粉專建議民進黨：「如果我是民進黨，我會每天站在公館圓環必塞的路段、橋頭，拿著手舉牌、拉布條，大力宣揚徐巧芯『你們只是在等紅燈』」。

    對此，徐巧芯則在Threads上回應網友：「當初那張照片就是停等紅燈，我什麼時候說過所有的塞車都只是停等紅燈？」

