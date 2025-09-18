福和橋公館機車「貪食蛇」塞回永和畫面曝 網友：20年來第一次見到

有網友在社群平台PO出福和橋上機車從公館排到永和的交通壅塞狀況，直言，這是他身為20年台北人活這麼久第一次見到。（圖擷取自 Threads ）

2025/09/18 14:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市公館圓環拆除工程上路後，交通狀況成為各方關切重點，有網友在社群平台PO出福和橋上機車從公館排到永和的交通壅塞狀況，直言，這是他身為20年台北人活這麼久第一次見到。

該網友在社群平台Threads貼出影片與照片，可以看到影片中原PO從福和橋一端拍到另一端，許多機車卡在上面動彈不得，車流已經嚴重回堵，原PO在貼文中表示「2025年9月18日7時50分，地點福和橋，這個紅燈等了有點久，從公館排回永和。20年台北人活久見。」

請繼續往下閱讀...

網友們紛紛留言「台北悠閒樂活步調，在繁忙的城市裡，能喘口氣在上下班時欣賞河景，舒緩工作壓力，是當代上班族的福音」、「悲哀的是就算這樣章（蔣）萬安還是會連任的」、「你只是在新北等台北的紅燈」、「越來越倒退，倒底是懲罰到新北中永和還是北市新店文山的居民？」、「蔣沒有錯喔，罷免反對都60%了，提早兩個小時出門就不會塞喔」。

也有網友認為，「往台北市上班的方向尤其是早上7～8點本來就很塞車啊！不管是從汐止到台北，還是中永和到台北，板橋三蘆往台北市，甚至是台北市區內的內科更塞啊！ 這種情況已經好幾10年了。」另有人說，「跟圓環關係不大，旁邊汽車就走的很順」，認為這是搞車種分流惹的禍。

北市交通局表示，今日早上福和橋塞車是因橋上於7點47分有交通事故而導致，發現事故即於雙北監控群組進行通報，由警方派員排除及加強疏導，並調整福和橋北市端下橋秒數及通知新北交控顯示CMS資訊提醒用路人改道，車潮大約在9點就已經疏散恢復正常，從監控畫面上看，9點45分車流已經順暢。

今早7時50分，福和橋車流嚴重回堵。（圖擷取自 Threads ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法