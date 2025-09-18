為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非法使用潛水器打魚累犯 澎湖縣政府將嚴懲

    澎湖非法漁撈稽查群組深夜出擊，查獲非法使用潛水器打魚累犯。（澎湖縣政府提供）

    2025/09/18 14:53

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖非法漁撈稽查群組，經過資訊收集並長期追踨，昨（17）日深夜出擊查緝，再次查獲1起利用供氣式［咬管］打魚案件，由於該船已是第4度被查緝，屬於累犯，澎湖縣政府農漁局決定重懲，並奉勸喜歡潛水魚獵的朋友，不要利用供氣式［咬管或水肺］捕獵海產生物。

    昨夜澎湖縣政府查緝人員出擊，在鋤頭嶼附近海域查獲違法使用空氣軟管潛水打魚，當場查扣魚叉、漁獲物及空氣軟管，由於此次查獲的漁船 鳥晉宇8號已是累犯第4次，澎湖縣政府將加重處分，以達嚇阻非法漁業效果。

    澎湖海洋保護志工團隊也呼籲愛台灣、愛澎湖山、澎湖海的朋友，發揮柯南精神，勇於提供任何非法漁撈的資訊給澎湖非法漁撈稽查群組。海洋保護志工團隊將責無旁貸的承擔，執行守護海洋的重責。

    志工團隊表示，海洋保護是一絲一毫的堅持。把現有海洋保護國家政策及律法，能依法行政、依法執法貫徹而行，台灣的海洋生態環境保護，就成功一半了。同時守護漁業資源腳步不停歇，澎湖非法漁撈稽查群組，將不定時出擊，持續守護澎湖海洋自然資源。

    非法使用潛水器打魚，導致許多海洋生物受害。（澎湖縣政府提供）

