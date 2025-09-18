為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄前鎮知名肉店驚見群鼠啃肉 衛生局查出8項缺失

    有民眾在高雄一家肉品店門口的地上發現有一個盛裝肉品的籃子上，多隻老鼠在放有肉品的籃子上啃咬。（擷取自社會事新聞影音）

    有民眾在高雄一家肉品店門口的地上發現有一個盛裝肉品的籃子上，多隻老鼠在放有肉品的籃子上啃咬。（擷取自社會事新聞影音）

    2025/09/18 14:38

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾昨日行經前鎮區義豐肉品店時，發現店門口的地上有一個盛裝肉品的籃子上，有3、4隻老鼠正在啃咬，擔心該批肉品若是給人食用的話，會有食安疑慮。衛生局今（18）日前往稽查，業者稱遭啃咬的為廢棄肉品，但因作業環境有8項缺失，衛局要求限期改善，否則將開罰。

    衛生局指出，今派員前往店家稽查，現場未見病媒蹤跡、肉品盛裝籃未離地放置，業者坦承影片所攝地點為該店面樣貌。有關廢棄肉品衍生老鼠致影響環境衛生，將移請環保局依權責辦理。

    衛生局另查察店家作業環境，發現未做有效病媒阻隔設施及委託合格病媒防治施作、冷凍庫未除霜、食材未離地放置、天花板破損、電風扇髒污、垃圾桶未加蓋、廢棄物未專區放置、未有食品從業人員體檢等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依法裁罰6萬元至2億元罰鍰。

    此外，業者未辦理食品業者登錄，要求依食品安全衛生管理法限期改善；若經複查未改善者，可處3萬至300萬元罰鍰。

    衛生局人員前往肉品店進行環境衛生稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往肉品店進行環境衛生稽查。（高雄市衛生局提供）

    稽查人員到場見肉品未放置地上，但店內仍有8項缺失待改善。（高雄市衛生局提供）

    稽查人員到場見肉品未放置地上，但店內仍有8項缺失待改善。（高雄市衛生局提供）

