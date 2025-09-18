桃市「民政影視小組」籌拍短片宣導政策 省經費還有效果

桃園市政府民政局的「民政影視小組」。（圖由桃園市政府提供）

2025/09/18 14:37

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局拍攝宣導短片「土地公ㄟ煩惱」，以生活化情境帶入幽默對白，說明宗教建築物用地合法化等艱澀內容，短片PO網後，吸引許多網友關注；負責籌拍短片的「民政影視小組」，既節約了經費，還能達到宣導效果，贏得了民政局長劉思遠的高度肯定。

民政影視小組是由民政局多位8年級生所組成，已籌拍數支宣導短片，例如以「魷魚遊戲」為靈感所拍攝的替代役男宿舍完工影片、模仿韓劇「外傷重症中心」的端午行銷片「急救屈原！龍舟行動」、詼諧職訓宣導片「苦說不盡遇見你之髖直該上課囉~」等，展現小組成員的極佳默契。

請繼續往下閱讀...

「土地公ㄟ煩惱」短片中，區政行政科助理員馮凱分飾阿火、土地公2個角色，是小組中的「演技擔當」，而宗教科科員陳孟慧則飾演「詐騙大仙」唯妙唯肖，政風室科員戴可婕演出「苦盡柑來遇見你之髖直該上課囉~」後，亮麗外型也被網友高度關注，他們希望，透過短片將原本生硬的政策轉化為生活語言，能讓市府的宣導更富趣味性，而達到民眾更容易理解的目標。

