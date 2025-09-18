果肉細嫩、汁多味美 宜蘭文旦柚上市

宜蘭文旦柚盛產，農糧署力薦嘗鮮，果肉細嫩、汁多味美。（圖由農糧署提供）

2025/09/18 14:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中秋節將屆，應景文旦柚盛產上市，東部種植面積高達1067公頃，約占全國面積的3分之1，其中宜蘭184公頃，農業部農糧署東區分署力薦，表示目前正是品嘗文旦柚的最佳時節，無污染環境造就果肉細嫩、汁多味美的東部寶柚！

東區分署指出，東部地區文旦柚種植於中央山脈及海岸山脈乾淨、無污染的生產環境，主要分布在宜蘭冬山、花蓮瑞穗、玉里及台東東河等地區，優越地理環境與氣候土壤，孕育出優質果品。

其中宜蘭地區種植約184公頃面積，每年產量超過2千公噸，其中冬山鄉是主要產區，今年因氣候適中，日照及水分充足，果實生長良好，除了果肉細嫩Ｑ彈、汁多味美，糖酸比也適中，風味絕佳。

東區分署表示，農糧署也積極輔導農友導入產銷履歷驗證制度，由第三方專業機構進行查核及驗證，涵蓋田間管理、農藥使用紀錄、採收處理到包裝運輸的各個環節，每一階段皆有詳實紀錄，提供民眾安心選購。

東區分署指出，文旦柚富含膳食纖維、維生素B、C及果膠等營養成分，促進人體代謝循環、去油解膩助腸胃消化。建議民眾選購時以果形呈勻稱梨形，底部開闊，果重在400至600公克間為最佳，宜蘭地區可洽冬山鄉農會選購，購買後需在通風陰涼處下放置5至10天辭水（消水）後，待果皮轉為淺綠色、帶點泛黃，果肉會更加軟嫩且香甜。

宜蘭文旦柚種植面積約184公頃面積，每年產量超過2千公噸，其中冬山鄉是主要產區。（圖由農糧署提供）

