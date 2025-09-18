毛孩受驚嚇易亂竄脫逃 北市動保處提醒加強居家防護

台北市動物保護處表示，今年8月份2隻因受到打雷驚嚇而走失的狗狗獲救，所幸最後都由飼主領回，順利返家，但毛孩在外無人伴同，飼主已違反動物保護法，皆需面臨新臺幣3000元罰鍰罰則。（圖由北市動保處提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕夏秋交會之際，最近午後雷陣雨頻繁，雷聲轟鳴會讓動物受到驚嚇，飼主帶毛孩在外時，若遇到大雷雨，稍有不慎就可能讓狗狗掙脫牽繩脫逃，台北市動物保護處表示，今年8月份救獲2隻因受到打雷驚嚇而走失的狗狗，所幸最後都由飼主領回，順利返家，但毛孩在外無人伴同，飼主已違反動物保護法，皆需面臨新臺幣3000元罰鍰罰則。

動保處表示，午後雷陣雨的雷聲巨響或節日煙火爆竹聲等聲響，都容易讓犬隻出現焦躁不安而有竄逃行為，犬隻常因走失而流落街頭、受傷，甚至危及生命安全，像是在8月5日就有1隻全身淋濕、戴著項圈柴犬突然闖進士林區某社區大樓警衛室避雨，警衛確認柴犬並非社區住戶飼養，即通報1959動物保護專線，由動保處派員將這隻柴犬安置於台北市動物之家，隔日飼主領回犬隻時表示，這隻柴犬平時飼養於車庫，可能是因為受到打雷聲響驚嚇，驚慌失措下猛力掙脫牽繩才導致狗狗從車庫脫逃。

另外在8月20日，大同區某住戶因為發現1隻黃色米克斯犬誤闖自家，報警處理後由動保處接送至動物之家收容，並通知飼主領回。飼主表示這隻狗在近2年特別怕打雷，當天牠原本在門口喝水，突然間雷聲大作，便失控狂奔跑出家門，之後便忘記回家的路，而跑到附近鄰居家裡。

動保處指出，去年6月也曾發生犬隻因為聽到雷聲，受到驚嚇想而跳出窗戶，意外從6樓墜樓過世的憾事。呼籲飼主，意外總是難以預期，加強防護才能避免危害發生。攜帶愛犬外出時應檢查牽繩是否牢固，居家環境也要注意門戶管理，建議使用防脫逃胸背帶或加強門窗防護。寵物若因脫逃而走失在外將違反動物保護法第20條第1項規定，可依法處以新臺幣3000至1萬5000元罰鍰。

動保處也補充，犬隻若不幸走失，除了可自行透過網路張貼尋狗啟事外，飼主也可以至動保處官網/收容救援查看每天公告的「犬貓流向異動表」，如果發現走失的毛小孩被安置在台北市動物之家，應盡快攜帶個人證件前往辦理領回手續，以負起飼主相關責任，也讓牠儘早回到熟悉的家。

