    生活

    台南遇風災重創 日本山形市募款暖人心

    台南市長黃偉哲（左）從山形市議會丸子善弘議長手中接過山形市全體議員善款。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）從山形市議會丸子善弘議長手中接過山形市全體議員善款。（台南市府提供）

    2025/09/18 14:04

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年7月台南遭颱風丹娜絲重創，友誼市日本山形市立即伸出援手，不僅致電慰問，還在市政府發起募款行動。山形市政府職員、民眾、議會、商工會議所、日華親善協會及在地企業紛紛捐款，展現深厚情誼。

    台南市長黃偉哲日前首度造訪山形市，出席「日本第一芋煮節」，並向捐款代表們頒發感謝狀，表達台南市民誠摯謝意。他表示，台灣與日本同處天然災害頻繁區域，彼此長期扶持。這次風災受創，山形市各界的熱情援助讓台南市民深切感受「天涯若比鄰」的真義，也帶來重建勇氣。所有善款將全數用於災民復原，盼災區儘快回復正常生活。

    山形市長更承諾今年11月將率領商工團來台南振興觀光，以行動力挺台南的災後復興。日本山形縣山形市位於日本東北地區，自2017年底與台南締結友誼市以來，雙方互動頻繁、情誼深厚。風災發生後，市長與議長立刻慰問，議會全體33位議員捐款，民間團體與企業也積極響應，展現患難見真情。

    日本山形市政府在市府大樓一樓設置的募款箱。（台南市府提供）

    日本山形市政府在市府大樓一樓設置的募款箱。（台南市府提供）

    日本山形縣日華親善協會後藤完司會長（中）、山形商工會議所矢野秀彌會頭（右）代表所屬團體捐款。（台南市府提供）

    日本山形縣日華親善協會後藤完司會長（中）、山形商工會議所矢野秀彌會頭（右）代表所屬團體捐款。（台南市府提供）

