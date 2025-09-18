為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吸引年輕族群關注健康觀念 高雄首推衛教解謎遊戲送大獎

    高市推出首款線上互動衛教解謎遊戲「佑的逆襲：健康升級！」讓民眾從遊戲中獲取正確的健康知識。（記者許麗娟攝）

    高市推出首款線上互動衛教解謎遊戲「佑的逆襲：健康升級！」讓民眾從遊戲中獲取正確的健康知識。（記者許麗娟攝）

    2025/09/18 14:12

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓健康衛教變得更有趣，也能吸引年輕人關注，高雄市衛生局今（18）日宣布推出首款線上互動衛教解謎遊戲「佑的逆襲：健康升級！」將5大健康議題，以創新的沉浸式劇情和互動謎題讓民眾闖關，今年底前完成遊戲還有機會參加抽獎。

    這款互動解謎遊戲，包括電子煙危害、大家醫計畫、代謝症候群、運動健康及營養健康5個健康觀念，是由衛生局企畫室不到30歲的年輕人，從遊戲腳本、劇情設計等自行開發製作，融入年輕人喜歡的互動解謎遊戲設計關卡，化身遊戲中的主角「小佑」進行闖關，希望可以從中達到衛教的宣導效果。

    高雄市副市長羅達生表示，民眾可藉由闖關增加互動性和知識，也期盼以創新、多元的方式推動健康行為，並落實在市民的日常生活中。

    衛生局長黃志中說，透過比較有趣的遊戲互動，希望從小培養正確的健康知識，尤其年輕人使用電子煙氾濫、不良飲食及對代謝症候群等議題不夠了解，以有趣的互動體驗，期待市民在玩樂中獲取健康觀念。

    「佑的逆襲：健康升級！」衛教線上解謎遊戲，即日起至12月31日上線開放，民眾完成闖關並填寫問卷即可參加抽獎，獎項包含吉伊卡哇套組、全聯禮券等，12月再加碼藍牙耳機、行動電源及電風扇等大獎。

    「佑的逆襲：健康升級！」解謎遊戲，是由衛生局多名不到30歲的年輕人共同設計開發。（記者許麗娟攝）

    「佑的逆襲：健康升級！」解謎遊戲，是由衛生局多名不到30歲的年輕人共同設計開發。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播