吸引年輕族群關注健康觀念 高雄首推衛教解謎遊戲送大獎

高市推出首款線上互動衛教解謎遊戲「佑的逆襲：健康升級！」讓民眾從遊戲中獲取正確的健康知識。（記者許麗娟攝）

2025/09/18 14:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕為讓健康衛教變得更有趣，也能吸引年輕人關注，高雄市衛生局今（18）日宣布推出首款線上互動衛教解謎遊戲「佑的逆襲：健康升級！」將5大健康議題，以創新的沉浸式劇情和互動謎題讓民眾闖關，今年底前完成遊戲還有機會參加抽獎。

這款互動解謎遊戲，包括電子煙危害、大家醫計畫、代謝症候群、運動健康及營養健康5個健康觀念，是由衛生局企畫室不到30歲的年輕人，從遊戲腳本、劇情設計等自行開發製作，融入年輕人喜歡的互動解謎遊戲設計關卡，化身遊戲中的主角「小佑」進行闖關，希望可以從中達到衛教的宣導效果。

高雄市副市長羅達生表示，民眾可藉由闖關增加互動性和知識，也期盼以創新、多元的方式推動健康行為，並落實在市民的日常生活中。

衛生局長黃志中說，透過比較有趣的遊戲互動，希望從小培養正確的健康知識，尤其年輕人使用電子煙氾濫、不良飲食及對代謝症候群等議題不夠了解，以有趣的互動體驗，期待市民在玩樂中獲取健康觀念。

「佑的逆襲：健康升級！」衛教線上解謎遊戲，即日起至12月31日上線開放，民眾完成闖關並填寫問卷即可參加抽獎，獎項包含吉伊卡哇套組、全聯禮券等，12月再加碼藍牙耳機、行動電源及電風扇等大獎。

「佑的逆襲：健康升級！」解謎遊戲，是由衛生局多名不到30歲的年輕人共同設計開發。（記者許麗娟攝）

