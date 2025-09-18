為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    合作提升城市幣價值 新北、台東、雲林跨域使用機制上線

    新北市、台東縣、雲林縣各有「城市幣」，今（18）日3縣市舉行城市幣跨域合作記者會，宣布3地城市幣跨域使用機制上線。（記者黃子暘攝）

    

    2025/09/18 14:01

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、台東縣、雲林縣各有「城市幣」，今（18）日3縣市舉行城市幣跨域合作記者會，宣布3地城市幣跨域使用機制上線。新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴表示，新北幣、台東金幣、雲林幣，民眾透過「NewTaiPAY」、「TTPush」或「雲林幣扭一下 」APP，即可在3縣市特約商家使用合作縣市的城市幣。

    侯友宜說，3縣市長期努力推動數位經濟，盼以地方特色、數位創新來帶動在地消費以及減碳永續環境，台東跟雲林縣觀光休閒及農特產品具有特色，感謝2縣與新北攜手合作；新北市民眾到台東、雲林縣用新北幣消費，可享當地城市幣同樣回饋，台東、雲林朋友到新北市特約商店消費也享同樣優惠。

    饒慶鈴表示，台東8年前就盼以無紙化方式製作文宣，近年數位經濟電子支付部分已推展到台東夜市多數商家可用台東金幣消費折抵，希望持續透過虛實整合、與其他縣市合作，讓各地數位經濟更便利。

    張麗善指出，雲林透過城市幣獎勵促進健康樂活，鄉親可透過健走領取雲林幣，盼持續透過數位力量擴大經濟效益與城市幣的價值，希望新北、台東鄉親到雲林縣觀光時也能用城市幣在地消費。

    新北市研究考核發展委員會指出，「NewTaiPAY」2021年上線，會員已達118萬人，可以在12萬多間店家使用，包括新北觀光工廠、文化場館、商圈市場在地店家及四大超商等，今年下半年起規劃搭配新北府中奇幻城、三芝筊白筍節、碧潭地景裝置藝術及新北跨河煙火等活動推出系列優惠。

