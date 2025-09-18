中捷公司創新閘門鳥鳴音 在本週六世界賞鳥博覽會也將呈現

台中捷運綠線閘門音效為鳥鳴聲，將在世界賞鳥博覽會呈現。（中捷公司提供）

2025/09/18 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第一屆世界賞鳥博覽會將於9月20日起在台中市盛大舉辦，台中捷運首創的閘門鳥鳴音也將在活動中呈現給國際賞鳥專家及愛好者，展現中捷重視環保與生態教育，也為台中增添新亮點。

中捷公司攜手台灣聲景協會，自2023年11月起，中捷綠線全線18個車站皆依7大區段配置不同閘門鳥鳴音，選擇白腹秧雞、白頭翁、鳳頭蒼鷹、綠繡眼（斯氏繡眼）、白耳畫眉、五色鳥及黃嘴角鴞等7種台中在地常見鳥類，以電子合成器與實體樂器（如木笛與木魚）打造擬音效果，聲頻貼近人耳舒適的頻率，也避免干擾鳥類生態，讓每一次刷卡進出都宛如與自然對話的旅程，為旅客帶來耳目一新的搭乘體驗。

中捷公司表示，隨著首屆世界賞鳥博覽會（1ST World Bird Fair）在台中登場，中捷的閘門鳥鳴音將在「台中之夜」晚會中向來自世界各地的賞鳥專家、賞鳥愛好者與媒體宣傳行銷，藉此展現台中如何將公共運輸與自然生態結合，營造「另類城市地景音樂」的文化意象，進一步提升國際辨識度，讓世界聽見台中最獨特的聲音。

中捷公司董事長顏邦傑表示，閘門鳥鳴音不僅是通行提示，更蘊含「讓自然走進城市，讓生態融入交通」的理念。

刷卡進出台中捷運綠線閘門，會聽到悅耳的鳥鳴音。（中捷公司提供）

