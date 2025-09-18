極危物種！基隆海科館「波波」疑感染亡 動保團體籲中央調查

基隆海科館的鎮館之寶波波在8月就出現明顯傷口。（台灣動物社會研究會提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕被視為基隆海科館鎮館之寶，被暱稱為波波的極危物種「波口鱟頭鱝」，於7日疑因傷口感染不治死亡，動保團體台灣動物社會研究會今 （18日）指出，海科館原答應今年6月到10月就要野放，但不停拖延，甚至波波出現傷口，還稱魚體健康無迫切放流需求，要求教育部與海委會嚴查。

波口鱟頭鱝是國際自然保護聯盟（IUCN）列為紅色名錄「極危」物種，台灣沿海偶爾可捕獲，但國內還沒有將波口鱟頭鱝列入保育物種，動社表示，波口鱟頭鱝成年後體長可達3公尺，主要棲息在1到50公尺深的海底層，屬於底棲魚類，基隆海科館2022年3月購入後，因波口鱟頭鱝有獨特憨厚外觀，被館方視為吸客的鎮館之寶。

動社表示，隨波波長大，已接近缸體極限，原透過立委陳培瑜向教育部詢問，館方原規劃今年6月到10月就要野放，但今年8月波波開始出現傷口，海科館卻又稱波波健康狀況穩定，不需要立刻野放，但波波隨即不久就在9月7日死亡。

動社質疑海科館對珍稀物種的管理專業有明顯缺失，除拖延野放外，還掩蓋動物受傷事實，甚至飼養環境的L型水缸過於狹小，僅150公噸，和國外同樣飼養波口鱟頭鱝的養殖池通常都要1500公噸以上有極大落差，在底部也沒有鋪設可供魚體潛伏遮蔽休息的軟沙，等同直接囚禁波波；館方甚至連波口鱟頭鱝的主要食物來源是什麼都搞不清，動社指出，該魚體的食物甲殼類要佔7成以上，但館方卻是以魚類為主要的生餌，質疑館方非常不專業。

動社要求，海科館應該要公開館內魚體動物如波波還有先前死亡的龍王雕完整死因與證明，以及病理報告，並釐清死因是否跟環境等有關，還有必須要改善現有的飼養環境，並說明為何野放計畫明明就已完成採購，卻又無故終止的原因，並必須承諾未來不再引進大型魚類。

波波的展示缸過於狹小。（台灣動物社會研究會提供）

