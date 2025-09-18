為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    赴美出席智慧運輸世界大會 新北交通局長鍾鳴時預告智慧運輸中心啟用將導入AI分析預測

    新北市交通局長鍾鳴時日前率員前往美國亞特蘭大參加「智慧運輸世界大會」，汲取各國城市如何運用科技面對交通挑戰的經驗。（新北市交通局提供）

    2025/09/18 14:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市交通局長鍾鳴時日前率員前往美國亞特蘭大參加「智慧運輸世界大會」，汲取各國城市如何運用科技面對交通挑戰的經驗。鍾鳴時表示，這次大會以「今日部署，驅動明日智慧運輸」為主題，展示人工智慧（AI）、車聯網（V2X）與大數據分析等技術應用成果；明年底將啟用的新北市智慧運輸中心也導入AI分析與預測模型，強化交通環境安全與效能。

    鍾鳴時說，各國城市在會中分享科技運用，利用AI進行交通流量預測、事件應變模擬，以及透過V2X技術提升用路人安全等議題更是受到矚目，新北市交通戰情室、市政交通儀表板也是朝此方向發展；智慧運輸發展日新月異，市府盼透過參加國際研討會掌握最新的技術脈動與應用實例。

    隨團參訪的交通局專門委員林昭賢指出，許多領先城市已著手佈局數位分身與車聯網的整合應用，這也將成為智慧運輸中心計畫下一階段的重要方向。

    鍾鳴時、林昭賢表示，新北智慧運輸中心預計明年底啟用，屆時將導入AI分析與預測模型，整合智慧交通、智慧停車及智慧公運系統，促進跨域數據融合應用，強化交通環境安全與效能。

