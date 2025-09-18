台灣牛奶產量少、價格貴 氣象署：乳牛「熱緊迫」日數攀升

氣象署指出，乳牛「熱緊迫」日數節節攀升。（圖由氣象署提供）

2025/09/18 13:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣超級炎熱，連帶影響台灣的乳牛產乳量。中央氣象署說明，台灣在夏半年（5月到10月）的溫濕度指數和熱緊迫（THI≥72）發生日數都有明顯的上升趨勢，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也在持續增加，也造成乳牛呼吸加快、食慾下降、產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署觀察台灣氣候變化，對於乳牛來說，台灣炎熱的夏天會造成「熱緊迫」，氣象署通常是以溫濕度指數（Temperature-Humidity Index,THI）來衡量乳牛熱緊迫的程度。

溫濕度指數是結合氣溫和濕度的指標，一旦THI大於或等於72，便被定義為乳牛處於熱緊迫狀態，此時的乳牛就像穿著厚外套在桑拿房裡，會呼吸加快、食慾下降、產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署指出，台灣夏季的「熱緊迫」長期趨勢變化，由透過 Mann-Kendall 統計檢定法，分析台灣6個百年測站台北、台中、台南、恆春、花蓮及台東的氣候數據，發現在全球逐年升溫的情況下，台灣夏半年（5月到10月）的溫濕度指數和熱緊迫（THI≥72）發生日數都有明顯的上升趨勢，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也在持續增加。

氣象署指出，以前的夏天，乳牛還能在早晨與傍晚享受涼爽時光；但數十年來，全球連續「高溫、悶熱」的氣候狀態，不只北極熊難以生存，台灣牧場的乳牛也受不了。

面對升溫，氣象署能替乳牛做什麼？氣象署指出，根據農業氣象觀測網監測系統「農業氣象預報」中的「專區精緻預報」有溫濕度指數預報，可以幫助農民調整飼養方式，例如加強遮蔭與通風、灑水降溫、調整餵食時間等，盡可能減少氣候對乳牛的熱害衝擊。

