為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市市民廣場整建都審過關 10月底前開工、2028年底完工

    台北市市民廣場整建，今天在都審會議中修正通過，預計10月底前開工、2028年底完工。（資料照，記者何玉華攝）

    台北市市民廣場整建，今天在都審會議中修正通過，預計10月底前開工、2028年底完工。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/09/18 13:38

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市市民廣場整建案今（18）再度進行都市設計及土地使用開發許可審議，經委員們討論後決議修正後通過，台北市公園路燈工程管理處表示，將依委員意見綜合修正，等都發局核定後將進入細部設計階段，預計今年10月底開工、2028年底完工。

    台北市政府斥資逾5億元整建已近30年歷史的台北市市民廣場，取消新仁愛路、市府路，與市府縫合成一綠色大街廓，加上周邊路型改造，總經費逾8.2億元；經幹事會議、委員會、專案會議後，委員們對設計案已經趨近認可，今天再度進行都審會議，對於委員們上次提出新增鏡面水池，恐有安全隱憂，公園處將依委員意見綜合評估修正。

    公園處表示，市民廣場改造目前以「森林都心」、「城市舞台」及「全齡共融」3大設計理念為核心，大規模提升基地綠覆率、設置多功能棚架完備活動硬體設施、打造風雨走廊串聯議會及市府動線及增設親子互動空間完整信義區兒童遊戲機能，將依委員意見綜合修正，等都發局核定後將進入細部設計階段，預計於今年10月底開工、2028年底完工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播