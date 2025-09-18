國研院國儀中心攜手雲科大 打造高空無人機多光譜遙測系統

多光譜遙測系統搭載於雲科大自製複合動力垂直起降無人機。（圖由國研院國儀中心提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會轄下國研院國家儀器科技研究中心和雲科大合作，成功研發具備4光譜波段的多光譜儀，並搭載於複合動力垂直起降的無人機，該高空無人機之多光譜遙測系統可見光和近紅外光，飛航時間長還有區域高滯空能力，大幅提升遙測能力，是我國自主無人機光學酬載里程碑。

國內目前使用在無人機上的光學取像系統多半都是從國外進口，若用在遙測更是價格高昂，國儀中心和雲科大合作研發的「高空無人機之多光譜遙測系統」，鏡頭焦距35mm，可做到四波段多光譜（可見光與近紅外光）光學遙測取像，於無人機飛行高度3000m、巡航速度25m/s時，達成0.5m的地面解析度，突破傳統小型電池驅動無人機在飛航時間與任務規模上的限制。

國儀中心表示，「高空無人機之多光譜遙測系統」克服了高耐振、小型化及飛航電控等挑戰，並具備可見光與近紅外光4個波段光譜資訊，可提供高解析度的光譜影像數據，實現輕量化、低功耗且高穩定性的設計。搭載於複合動力VTOL無人機，適合執行長航時及高滯空任務，能有效應用於環境監測、災害評估、國土管理及精緻農業等多元場域。

國儀中心表示，該款多光譜遙測系統為國內自行設計開發，可依照不同飛航任務需求，彈性調整系統規格與系統研製，達技術自主目標，大幅降低對國外昂貴光學酬載的依賴，也可培育國內無人機產業的專業人才，之後將會持續跟產業合作，加速成果商品化。

