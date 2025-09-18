為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新竹縣焚化爐試燒迄今8萬噸垃圾 9成來自縣內

    翰陽科技總經理林學堅說，新竹縣焚化爐試燒迄今8萬噸垃圾，有9成來自新竹縣。（記者黃美珠攝）

    翰陽科技總經理林學堅說，新竹縣焚化爐試燒迄今8萬噸垃圾，有9成來自新竹縣。（記者黃美珠攝）

    2025/09/18 14:16

    〔記者黃美珠／新竹報導〕針對新竹縣2大廢棄物清除相關同業公會抨擊焚化爐收費貴還沒有優先收新竹縣的垃圾一事，翰陽科技綠能（股）公司總經理林學堅公開喊冤說，他們從去年12月16到今年9月15日為止，已收燒的8萬噸垃圾中，有90％來自新竹縣，9成當中的86%還是配合縣府環保局調度去化的量。

    縣府環保局長蕭宏杰說，新竹縣焚化爐試營運期從去年12月26日點火後到今年10月31日為止。新竹縣從今年2月開始投料，經調度全縣13鄉鎮市的日常垃圾加上各處暫置垃圾與打包垃圾，已經進廠送燒了5、6萬噸，其中1.3萬噸就來自新豐竹北的區域垃圾掩埋場內的暫置垃圾。

    蕭宏杰說，新豐竹北區域垃圾掩埋場暫置垃圾量最大時有25萬噸，現在還有約23萬噸。原本他們就計畫焚化爐啟用後，以5年綜合運用新竹縣焚化爐跟送燒其他縣市等辦法完成去化前述25萬噸，目前依計畫進行中。至於焚化爐的回饋金自治條例，本月就會送交議會臨時會審議，通過的話就採現金發放回饋區內民眾。

    而為了避免暫置的垃圾發生悶燒，他們防災計畫中，重新盤整和打包舊有暫置垃圾外，也將做暫時性覆土以改善環境衛生等問題。

    林學堅也強調，他們全力配合縣府的垃圾去化調度，儘管送進去燒的暫置垃圾因堆置年久，燒起來會影響焚化爐的熱質，讓必須兼具發電功效的焚化爐很可能因此無法達到合約要求的25％發電效率，但他們仍儘量配合，沒有都只有燒外縣市的垃圾。

    新竹縣政府環保局長蕭宏杰說，要去化新豐竹北區域垃圾掩埋場的暫置垃圾，縣府將花5年完成。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府環保局長蕭宏杰說，要去化新豐竹北區域垃圾掩埋場的暫置垃圾，縣府將花5年完成。（記者黃美珠攝）

