3熱帶性低氣壓恐成颱共舞 國家公園署：戶外活動提高警覺

交通部中央氣象署指出，目前西太平洋有3個熱帶低壓生成，未來將會帶來明顯雨勢；內政部國家公園署提醒，從事登山、水域活動務必注意安全，隨時評估環境風險調整或順延活動行程。（圖擷取自中央氣象署官網）

2025/09/18 13:23

〔記者黃宜靜／台北報導〕交通部中央氣象署指出，目前南海至西北太平洋有3個熱帶低壓生成，其中「TD20」、「TD22」有發展為輕度颱風趨勢，「TD21」則可能發展為中度颱風，將會帶來明顯雨勢；內政部國家公園署提醒，從事登山、水域活動的民眾務必注意安全，隨時評估環境風險調整或順延活動行程。

國家公園署表示，近期台灣受熱帶性低氣壓及周邊低壓影響，天氣將有不穩定情形，山區午後雷陣雨易引發溪水暴漲、土石鬆動或落石坍方等危險；沿海因風浪加大，易出現長浪與突發海象，提醒從事登山、溯溪、潛水、戲水及其他山域及水域活動的民眾，審慎評估風險，隨時關注中央氣象署發布的最新天氣資訊。

請繼續往下閱讀...

國家公園署提醒，從事山域或水域活動前，務必確認天氣狀況並攜帶必要安全裝備，如雨具、頭燈、食物飲水、通訊器材及保暖衣物等，並保持對環境變化的警覺性；如遇強降雨，切勿涉溪或停留於河床、溪谷等低窪地區，並儘速撤離至安全處所。另外，進入國家公園應遵守相關規定，不破壞環境、不干擾野生動物、不隨意引火及不留下垃圾等，共同守護美麗山海家園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法