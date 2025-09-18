為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3熱帶性低氣壓恐成颱共舞 國家公園署：戶外活動提高警覺

    交通部中央氣象署指出，目前西太平洋有3個熱帶低壓生成，未來將會帶來明顯雨勢；內政部國家公園署提醒，從事登山、水域活動務必注意安全，隨時評估環境風險調整或順延活動行程。（圖擷取自中央氣象署官網）

    交通部中央氣象署指出，目前西太平洋有3個熱帶低壓生成，未來將會帶來明顯雨勢；內政部國家公園署提醒，從事登山、水域活動務必注意安全，隨時評估環境風險調整或順延活動行程。（圖擷取自中央氣象署官網）

    2025/09/18 13:23

    〔記者黃宜靜／台北報導〕交通部中央氣象署指出，目前南海至西北太平洋有3個熱帶低壓生成，其中「TD20」、「TD22」有發展為輕度颱風趨勢，「TD21」則可能發展為中度颱風，將會帶來明顯雨勢；內政部國家公園署提醒，從事登山、水域活動的民眾務必注意安全，隨時評估環境風險調整或順延活動行程。

    國家公園署表示，近期台灣受熱帶性低氣壓及周邊低壓影響，天氣將有不穩定情形，山區午後雷陣雨易引發溪水暴漲、土石鬆動或落石坍方等危險；沿海因風浪加大，易出現長浪與突發海象，提醒從事登山、溯溪、潛水、戲水及其他山域及水域活動的民眾，審慎評估風險，隨時關注中央氣象署發布的最新天氣資訊。

    國家公園署提醒，從事山域或水域活動前，務必確認天氣狀況並攜帶必要安全裝備，如雨具、頭燈、食物飲水、通訊器材及保暖衣物等，並保持對環境變化的警覺性；如遇強降雨，切勿涉溪或停留於河床、溪谷等低窪地區，並儘速撤離至安全處所。另外，進入國家公園應遵守相關規定，不破壞環境、不干擾野生動物、不隨意引火及不留下垃圾等，共同守護美麗山海家園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播