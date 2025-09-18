國光客運推教師節連假優惠 連4天票價85折

國光客運推教師節連假優惠，連續四天票價85折。（圖由國光客運提供）

2025/09/18 13:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運今天（18日）宣布，在教師節連續假期配合交通部政策，9月26日起到9月29日止，中、長程地區及國五路線共28條，全票平均享85折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、嘉義等地區。

國光客運表示，持續配合「在地有腳」政策，為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

國光客運表示，配合交通部國道客運轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證轉乘當地市公車一段票或公路客運基本里程車資減免，減少轉乘所需花費金額，疏運期間除了搭國道客運有省到，搭國道客運除人人都有座位、還有補助，如使用轉乘優惠也省荷包。

國光客運表示，為提升民眾訂票便利性，即日起在LINE官方聊天室導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運LINE官方聊天室好友就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。

