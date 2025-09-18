為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    打通台南永康、新化交通瓶頸 新灣橋今通車典禮

    台南市往返永康區與新化區的新灣橋改建完成，19日舉行竣工通車典禮。（記者劉婉君攝）

    台南市往返永康區與新化區的新灣橋改建完成，19日舉行竣工通車典禮。（記者劉婉君攝）

    2025/09/18 13:20

    〔記者劉婉君／台南報導〕打通台南市永康區往返新化區的交通瓶頸，斥資約4.14億元改建的永康新灣橋，今（18）日舉行通車典禮。台南市長黃偉哲與立委陳亭妃、林俊憲說，若無中央挹注3.1億元，地方不可能有這麼好的建設，按照新版《財劃法》，以後生活圈道路就沒經費了。

    內政部次長董建宏、內政部國土管理署長吳欣修、台南市長黃偉哲、立法委員林宜瑾、陳亭妃、林俊憲等各界人士出席通車典禮。

    新灣橋舊橋已逾45年，因結構老舊且路幅狹窄，上下班尖鋒時段常造成壅塞，汽機車爭道，經中央生活圈計畫補助3.27億元，補助比例達79%，歷時2年多完成改建。橋梁橫跨鹽水溪，西側連接永康西勢路，東側銜接新化大智路，工程總長度515公尺，橋梁寬度從8公尺增加至15公尺，設置雙向各1個混合車道及人行道，打通交通瓶頸，也讓民眾通往鄰近的台39線、市區道路180甲線以及南部科學園區更順暢。

    陳亭妃說，地方聲音如果夠大，就能給中央更大的支持，地方發展需要中央、地方合成一體，缺一不可，不可能單靠誰就可以，需要讓中央有十足的預算掌控權力。

    林俊憲表示，地方爭取新灣橋改建多年，最後由內政部納入生活圈道路負擔近8成，成功改建。但按照新的《財劃法》，以後生活圈道路就沒經費可施作，中央對地方計畫型補助剩不到3成。

    黃偉哲說，依照新版財劃法，台南捷運第1期700億元，地方要負擔300多億元，鐵路地下化2期300多億元工程費，也要負擔一半，若財劃法不修改，真的很不公平。

    永康新灣橋橫跨鹽水溪，欄杆採水波紋設計。（記者劉婉君攝）

    永康新灣橋橫跨鹽水溪，欄杆採水波紋設計。（記者劉婉君攝）

    新橋旁保留舊橋橋頭的橋名，見證歷史。（記者劉婉君攝）

    新橋旁保留舊橋橋頭的橋名，見證歷史。（記者劉婉君攝）

    新灣橋連接永康與新化區，歷時2年多完成改建。（記者劉婉君攝）

    新灣橋連接永康與新化區，歷時2年多完成改建。（記者劉婉君攝）

