永和人好怒！ 福和橋早上塞爆 北市交通局：機車事故

2025/09/18 14:08

〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館圓環拆除工程上路後，交通狀況成為各方關切重點，有民眾反映今天上午9點45分，騎機車從永和端上福和橋，3分鐘過橋變成15分鐘過橋，至少等了6-7個紅綠燈，質疑圓環沒塞車，永福橋跟中正橋變超級爆炸塞車。台北市交通局表示，今天早上7點47分福和橋有機車擦撞事故，造成車道縮減。民眾所提的9點45分，在監控畫面上看來車流已經順暢。

今天早上社群Threads上有不少民眾貼出福和橋機車道長長車龍的照片，「紅燈99秒綠燈不到30秒」，在橋上過了18分鐘；還有讀者向本報投訴，今天上午9點45從永和端騎車上福和橋，從上橋處開始塞，連橋都上不去。3分鐘過橋變成15分鐘過橋，至少等了6、7個紅綠燈。週一公館圓環拆除首個上班日，北市府在公館圓環每個交叉口、福和橋上橋段都安排2人一組的警察，全部至少10人。過了3天，今天只剩下一人。

讀者說，不僅剩下一名警力，而且毫無疏導交通的功能。正常應該是在上橋段疏導車流到其他路段，警力站在下橋段紅綠燈處，機車騎士沒有他也會走⋯⋯週一的時候一定一堆人以為圓環封了，按照市府建議走永福橋跟中正橋。後來才發現自己是笨蛋，這兩座橋變超級爆炸塞車。

北市交通局表示，今日早上福和橋塞車是因橋上於7點47分有交通事故而導致，發現事故即於雙北監控群組進行通報，由警方派員排除及加強疏導，並調整福和橋北市端下橋秒數及通知新北交控顯示CMS資訊提醒用路人改道，車潮大約在9點就已經疏散恢復正常，從監控畫面上看，9點45分車流已經順暢。

永和許多機車騎士今天早上被塞在福和橋往台北方向上。（讀者提供）

