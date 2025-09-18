颱風中斷近2個月 花蓮玉里高寮便道今下午2點開放通行

玉里鎮高寮便道已經在今天修復，預計下午兩點通車，不過部分路段仍是砂石路面，提醒用路人開車時小心注意。（玉里鎮公所提供）

2025/09/18 13:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮高寮便道7月19日因薇帕颱風外圍環流帶來豪雨，造成溪底便道損毁流失，由於8月起赤科山金針花季持續到雙十連假，造成上山賞花的遊客得要繞路至玉里大橋或193線縣道，花蓮縣府8月底颱風過後進場修復，玉里鎮公所今天中午宣布，將在下午2點開放通行。

玉里鎮長龔文俊說，高寮便道一年多次沖毀，維修經費以及工程均仰賴花蓮縣政府建設處發包施工，高寮便道雖然已搶通，但是便道終究只是暫時性道路，不如正規道路的舒適性，目前仍有部分路段是砂石路面，請民眾諒解，通行時也務必注意安全；至於高寮大橋新建工程目前工程進度已經達到七成，花蓮縣政府也已經宣布預計會提前在明年4月份完工通車。

依據氣象署水情資訊顯示，東部地區因為熱帶低氣壓可能形成颱風，花蓮南區受颱風外圍影響帶來雨勢的機會相當大，玉里鎮公所將視氣象署天氣預報，一旦有豪大雨發生機率，高寮便道將以安全考量實施暫時性封閉，請民眾隨時注意玉里鎮公所發佈的即時資訊https://lin.ee/ZCRcmDx。

玉里鎮高寮便道已經在今天修復，預計下午兩點通車，不過部分路段仍是砂石路面，提醒用路人開車時小心注意。（玉里鎮公所提供）

