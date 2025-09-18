獨家》灣生後代來台尋根 感受人情溫暖「這裡才是故鄉」

小川真壽美家族珍藏的當年日本戰敗被遣送返日的「臺灣省回國日僑證明書」。（記者蘇福男攝）

2025/09/18 13:37

〔記者蘇福男／高雄報導〕「終於找到母親的出生地，這裡人情溫暖，感覺才是故鄉！」多次代「灣生」母親來台尋根的65歲日籍婦人小川真壽美，歷經千辛萬苦，在眾多熱心台灣人的協助下，終於回到昔日家族在高雄岡山經營的「ことぶき食堂」（壽食堂）原址，但在得知與母親情同姊妹的王ちえ（王智惠）老師已過世，此生無緣再團聚敘舊，不禁感慨萬千！

小川真壽美的母親井上澄子和外祖母都是日治時期在台灣出生的「灣生」，也都是家中的獨生女，當時家族在「岡山222番地」（今壽天路92號）經營「ことぶき食堂」，為當時日本海軍指定食堂，井上澄子因沒有兄弟姊妹，與當時就讀「阿公店小學校」會講日語的台籍女同學王ちえ最為要好，兩人情同姊妹。

請繼續往下閱讀...

二戰後井上澄子一家人被遣返日本，當時井上澄子年僅10歲，但和母親始終惦記著台灣，一直自認是高雄岡山人，2001年65歲的井上澄子首度隨女兒小川真壽美來台尋根，重返舊地不禁潸然淚下。

井上澄子雖在岡山出生，但全家人的日本戶籍資料中，只有她的出生地是「空白欄」，這讓井上澄子一直耿耿於懷，2018年疫情爆發前，井上澄子再度與女兒前來岡山尋根，當時岡山區公所根據一張老照片，確認影中人為岡山國小退休老師王智惠，可惜由於言語不通，井上澄子以為又撲空，再度帶著遺憾返日。

直到今年5月，小川真壽美輾轉認識長年協助灣生返台尋根的高雄科技大學應用日語系兼任助理教授陳怡如，陳怡如協助向岡山戶政事務所申請到日治時期戶籍資料，上面記載井上澄子出生於「岡山」，今天小川真壽美再次隻身來台尋根，獲得岡山里里長劉天賦的協助，小川重返「壽食堂」原址懷舊，並訪談王ちえ的老鄰居陳香齡，透過手機視訊與王的姪女了解王ちえ的晚年概況。

陳香齡回憶表示，王智惠晚年失智又獨居，日子過得並不如意，3年多前過世，以海葬走完人生最後一程，生前並未聽聞王述說有關童年往事。

「如果早一點來，就相見了！」小川真壽美扼腕地表示，王ちえ生前住在岡燕路，離岡山公所並不遠，2018年那次母親有隨同來台，如果再多問一些王ちえ的資料，也許兩位老姊妹就有機會再相聚。

小川真壽美說，小時候常聽母親提起昔日在台灣岡山的生活情景，尤其當年日本戰敗一家人被遣返日本時，岡山鄰居募集3公斤砂糖讓他們帶回去，戰後日本民不聊生，井上澄子一家人就靠著變賣這3公斤砂糖，穩定生活了一段時日。

小川真壽美表示，當時外祖母也打算將食堂器具變賣，結束營業返日，但在食堂工作的台灣人向外祖母保證，會再讓食堂繼續營業，台灣解嚴後，外祖父和外祖母曾來台拜訪昔日台籍員工三郎，受到熱忱接待，但外祖母去世後，一家人便跟三郎一家失去聯繫。

小川真壽美說，90歲的老母親目前住在福岡，行動不便，她將把此行見聞與母親分享，也許下次再陪老人家來台尋根懷舊，感受台灣人的人情溫暖。

岡山戶政事務所的日治時期戶籍資料，上面記載井上澄子出生於「岡山」。（記者蘇福男翻攝）

小川真壽美（左）檢視家族日治時期的戶籍資料。（記者蘇福男攝）

在眾多熱心台灣人的協助下，小川真壽美（右）終於回到昔日家族在高雄岡山經營的「ことぶき食堂」（壽食堂）原址尋根。（記者蘇福男攝）

小川真壽美（右）透過手機視訊與王的姪女了解王ちえ的晚年概況。（記者蘇福男攝）

井上澄子（右）與當時就讀「阿公店小學校」會講日語的台籍女同學王ちえ（左）最為要好，兩人情同姊妹。（小川真壽美提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法