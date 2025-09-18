苗栗大倫國中遷校倒數！ 斥資3.68億新校舍外觀設計亮相

大倫國中新建校舍外觀設計示意圖。（圖由縣府提供）

2025/09/18 13:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣傳統籃球強校大倫國中創校於1963年，現有校舍大樓老舊，苗栗縣政府自籌經費，異地於「文中一」分校預定地新建，第一期3.68億餘元工程已決標，將建造35間校舍，新校舍外觀設計示意圖也亮相，預計10月底開工，工期約2年。

位於苗栗市的大倫國中與明仁國中2校都是JHBL的勁旅，幾乎年年打入8強賽，也曾數度奪冠，培育不少籃球好手。惟大倫國中校舍老舊，縣府規劃將全校遷往位於國華路地下道旁的「文中一」分校預定地，新校舍興建工程由縣款支應，第一期3.68億餘元工程已決標，將建造35間校舍。

請繼續往下閱讀...

大倫國中校長溫志宏說，學校現有學生462人、教職員65人，目前育英街校地現址約2.3公頃，其中6成是市有地、近4成是縣有地，還有一小部分是水利地。分校預定地占地4.2公頃，遷校後，將提供師生更寬敞的校園空間。

不過，第一期工程僅有校舍，沒有室內體育館，分校預定地內雖有一座光電風雨球場，但條件不比室內球場，恐不利籃球隊訓練。縣府教育處表示，在新校區室內籃球場未興建完成前，球員可回舊校區場館持續訓練，縣府會配合辦理，持續培養「灌籃高手」。

另，分校預定地現有一座棒壘球訓練場，為配合校舍新建工程將拆除，縣內將少一處棒壘球場地。教育處表示，縣府近年來已完成改善後龍溪頭屋高灘地棒壘球場，並於今年8月辦理由前職棒人氣球星彭政閔創立的「社團法人台灣火星人運動發展協會」所舉辦的「台灣火星人棒球大會暨第二屆U13全國軟式少棒邀請賽」，可供縣內基層棒球隊使用。

分校預定地現有一座棒壘球訓練場，為配合校舍新建工程將拆除。（記者彭健禮攝）

大倫國中新建校舍外觀設計示意圖。（圖由縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法